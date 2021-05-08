Ось що його збуджує! Ф'юрі висловився про Кличка в несподіваному ракурсі

Циганський король назвав переможний для себе поєдинок з українцем особистим Еверестом. Усе інше, за словами британця, не більше ніж "гидотный бокс"

Володимир Кличко vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Twitter

Володар титулу WBC в суперважкій вазі 32-річний Тайсон Ф'юрі в інтерв'ю співпромоутеру Олександра Усика Едді Гірну згадав перемогу над Володимиром Кличком шестирічної давнини, назвавши її топовою подією з своїй кар'єрі.

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"Ми говоримо про вершини, Еверест. Мій Еверест підкорився 28 листопада 2015 року, коли я переміг Кличка в Дюссельдорфі. Це мій Еверест. Далі це вже був просто гидотний бокс. Мені потрібен серйозний суперник, реально класна вечірка, яка б мене запалила, щоб у мене знову потекли слинки і я повернувся в гру", – цитує Ф'юрі Matchroom Boxing

Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Відзначимо, що тоді, в Дюссельдорфі, Тайсон Ф'юрі переміг Володимира Кличка одноголосним рішенням суддів. Але ця історія ще може отримати продовження у вигляді реваншу.

"Є незакінчена справа: другий бій Ф'юрі з Кличком так і не відбувся. Така можливість змогла б мотивувати Володимира знову вийти в ринг", – натякнув днями каналу SportArena на відновлення кар'єри легендарним українцем промоутер Олександр Красюк

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/ Фото: Facebook

Та й сам 45-річний Володимир Кличко недавно дав зрозуміти, що повернеться в бокс після пандемії.