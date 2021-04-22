Кличко може повернутися в ринг: промоутер назвав незавершену справу

Питання про можливе повернення Кличка-молодшого на професійний ринг неодноразово спливало після завершення його кар'єри. Тепер свою думку висловив промоутер K2 Promotions Олександр Красюк. Тим часом Джошуа за допомогою Кличка має намір перемогти Ф'юрі.
В інтерв'ю YouTube-каналу SportArena відомий функціонер повідав:
"Я думаю, що Володимир і сам не знає, чи збирається він повертатися. Можу лише сказати, що у нього на 100% є ресурс, щоб повернутися тому, що він з форми не виходив. Він безперервно тренується, і, для того, щоб вийти на бій, думаю, йому досить звичайного тренувального табору: 10-12 тижнів – і він повернеться на пік.
Єдине, що може теоретично перешкодити, – це відсутність практики останніми роками. Але Віталій Кличко повернувся після чотирьох років перерви і відразу переміг в титульному бою. Для спортсмена з таким досвідом і розумінням процесів, я думаю, повернення – не проблема. Тим більше що є незакінчена справа: другий бій Ф'юрі з Кличком так і не відбувся. Така можливість змогла б мотивувати Володимира знову вийти в ринг".
Нагадаємо, Тайсону Ф'юрі українець програв 2015 року, а Ентоні Джошуа нокаутував Кличка-молодшого в 2017-му.
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