Двері для Кличка завжди відкриті: Джошуа за допомогою українця має намір перемогти Ф'юрі

Чинний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO британець Ентоні Джошуа розповів, кого хотів би бачити в своєму тренувальному таборі. Ентоні готується до бою із співвітчизником Тайсоном Ф'юрі, володарем пояса WBC. Ми писали, що на бій Джошуа і Ф'юрі не можуть знайти гроші.
За словами Джошуа, він хотів би бачити Володимира Кличка, Флойда Мейвезера і Евандера Холіфілда.
"Боксери повинні триматися разом. Леви – бути разом з левами. І хорошим боксерам, щоб ставати сильнішими, потрібно бути поруч з тими, хто ще краще.
Хотів би бачити в своєму таборі Володимира Кличка. Двері для нього завжди відкриті. Це ж стосується Флойда Мейвезера, Евандера Холіфілда та інших", – заявив Джошуа.
Раніше ми розповідали, як бушує на тренуваннях Кличко. Українець у прекрасній формі і міг би повернутися в ринг. Нагадаємо, що саме після поразки від Джошуа Кличко завершив кар'єру.
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