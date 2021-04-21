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Двері для Кличка завжди відкриті: Джошуа за допомогою українця має намір перемогти Ф'юрі

21 квітня, 19:28

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO Ентоні Джошуа назвав трьох боксерів, яких хотів би бачити в своєму тренувальному таборі

Чинний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO британець Ентоні Джошуа розповів, кого хотів би бачити в своєму тренувальному таборі. Ентоні готується до бою із співвітчизником Тайсоном Ф'юрі, володарем пояса WBC. Ми писали, що на бій Джошуа і Ф'юрі не можуть знайти гроші.

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За словами Джошуа, він хотів би бачити Володимира Кличка, Флойда Мейвезера і Евандера Холіфілда.

"Боксери повинні триматися разом. Леви – бути разом з левами. І хорошим боксерам, щоб ставати сильнішими, потрібно бути поруч з тими, хто ще краще.

Хотів би бачити в своєму таборі Володимира Кличка. Двері для нього завжди відкриті. Це ж стосується Флойда Мейвезера, Евандера Холіфілда та інших", – заявив Джошуа.

Раніше ми розповідали, як бушує на тренуваннях Кличко. Українець у прекрасній формі і міг би повернутися в ринг. Нагадаємо, що саме після поразки від Джошуа Кличко завершив кар'єру.

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бокс боксер Володимир Кличко Ентоні Джошуа

Джерело: Championat.ru

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