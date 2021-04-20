Я знову закохалася: колишня наречена Кличка зізналася в почуттях до гіганта

Актриса зізналася, що перегляд фільму про морських китів справив на неї величезне враження. Дівчина завила, що знову закохалася в ссавців гігантів

Колишня наречена Володимира Кличка і відома американська актриса Хейден Панеттьєр зізналася, що знову закохана. Однак виявилося, що дівчина мала на увазі не романтичні відносини, хоча недавно колишня дівчина Кличка засвітилася з новим бойфрендом, але згадала і про боксера.

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Такі почуття у Хейден викликав новий документальний фільм про китів, прем'єра якого відбудеться 22 квітня.

"Тільки що закінчила перегляд фільму "Таємниці китів". Це фантастика, і я знову закохалася в китів!", – поділилася емоціями актриса в Instagram.

До речі, раніше закордонні ЗМІ повідомили, що колишня наречена Кличка знову близька з боксером. Американська актриса Хейден Панеттьєр відчуває себе відмінно після депресії і підтримує добрі стосунки з українським боксером Володимиром Кличком.

Нагадаємо, Панеттьєрі і Кличко почали зустрічатися в 2009 році. Їх роман тривав два роки, після чого вони розлучилися. Однак в 2013 році Хейден і Володимир зійшлися знову і до кінця року оголосили про заручини. У грудні 2014 року Панеттьєр народила дочку Кайю. Втім, до весілля у актриси з українським боксером так і не дійшло – в 2018 році Кличко і Панеттьєр розлучилися після дев'яти років стосунків, а дочка залишилася жити з боксером.

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