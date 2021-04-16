Кличку зірвали заручини: як зірки спорту пробували себе в кіно

Шведський футболіст Златан Ібрагімович підписався на зйомки у фільмі "Астерікс і Обелікс: Шовковий шлях". Форвард Мілана не перший спортсмен, який вирішив спробувати себе в кінематографі. Раніше на великому екрані засвітилися навіть такі зірки українського спорту як Володимир Кличко і Олександр Усик.

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Володимир Кличко

Наш славетний чемпіон в розпал своєї кар'єри зіграв епізодичну роль в знаменитому фільмі "11 друзів Оушена" про пограбування казино в Лас-Вегасі. За сюжетом стрічки, Кличко-молодший проводив бій проти Леннокса Льюїса в тому самому казино, поки Джордж Клуні і компанія чистили сховище з мільйонами.

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Пізніше Кличко з'явився в німецькій комедії "Красунчик" і "Красунчик 2" свого друга німецького актора Тіля Швайгера. До речі, в першій частині картини герой Швайгера зірвав заручини Володимира.

Остання поява Володимира на великому екрані сталася в 2013 році. Зоряний боксер промайнув в голлівудському бойовику "Кров'ю і потом: Анаболіки", заснованому на реальній історії про качків, які вирішили розбагатіти завдяки викраденню бізнесмена. Кличко у фільмі зіграв відвідувача одного з спортзалів, який спритно метелив грушу під керівництвом Марка Уолберга.

Олександр Усик

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Олімпійський чемпіон і абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі з'явився в першому українському бойовику про бокс "Правило бою" де зіграв самого себе. Картина розповідає про боксера на ім'я Тарас, який заробляє на життя за допомогою вуличних боїв і вплутується в розбірки з мафією. До слова, Усик недавно зізнавався, що після того, як піде з боксу, хоче спробувати себе в Голлівуді.

Майкл Джордан

Кращий баскетболіст в історії став героєм дитячого фільму з елементами анімації "Космічний джем". За сюжетом фільму, мультяшки на чолі з Баггзом Банні покликали Джордана на допомогу в баскетбольному поєдинку проти інопланетних загарбників.

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До речі, зараз знімається ремейк знаменитої картини, а головну роль в цей раз зіграє Леброн Джеймс.

Міхаель Шумахер і Зінедін Зідан

Ще до Ібрагімовича в пригодах веселого галла Астерікса знялися такі зірки спорту як Зінедін Зідан, Тоні Паркер, Міхаель Шумахер і Амелі Моресмо. Особливо запам'яталися ролі легенди Формули-1, який брав участь в гонках на колісницях, а також Зідана, якого важко дізнатися в перуці.

Майк Тайсон

Знаменитий американський боксер зіграв епізодичну роль в гучній комедії "Похмілля у Вегасі". Залізний Майк зіграв в картині самого себе, у якого герої фільму напідпитку вкрали одного з його улюбленців – бенгальського тигра.

Неймар

Бразильський нападаючий Парі Сен-Жермен промайнув в голлівудському блокбастері "Три ікси: Світове панування" 2017 року. Форвард з'явився в кадрі на кілька хвилин, але все ж зумів запам'ятатися трюком, коли вирубив грабіжника, використавши замість м'яча серветницю.

Девід Бекхем

Легендарний англійський футболіст двічі засвітився в картинах свого знаменитого співвітчизника Гая Річі. Бекхем зіграв епізодичну роль у фільмі "Меч короля Артура", а також на наскільки хвилин з'явився в картині "Агенти А. Н. К. Л.". Але акторську майстерність Бекса критики не оцінили.

Джібріль Сіссе

Французький футболіст Джібріль Сіссе, який не зумів повністю розкрити свій потенціал на полі через постійні травми, в розпал кар'єри зіграв камео в популярній комедії "Таксі 4". За сюжетом гри, таксист Даніель врятував Сіссе кар'єру, встигнувши його привезти на стадіон в Марселі.

Звичайно, ми взяли не всіх спортсменів, які змінили змагання на знімальні майданчики, а лише тих, для кого зйомки у фільмах були більше розвагою, ніж новою професією. Той же мегапопулярний зараз Дуейн Джонсон через травму змушений був піти з американського футболу в реслінг, а потім перейшов в світ великого кіно. Така ж доля і у ще одного "лисого" з Голлівуду Джейсона Стейтема, який входив до збірної Великобританії зі стрибків у воду.

Ще були колишні футболісти Вінні Джонс і Ерік Кантона, баскетболісти Шакіл О'Ніл і Денніс Родман, що мають у своєму портфоліо з десяток фільмів. Це не кажучи вже про різні зірки бойовиків 80-90-х років на кшталт Жан-Клода Ван-Дамма, Чака Норріса і інших володарів різнокольорових поясів.

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