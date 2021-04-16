Кличко сорвали помолвку: как звезды спорта пробовали себя в кино

Шведский футболист Златан Ибрагимович подписался на сьемки в фильме "Астерикс и Обеликс: Шелковый путь". Форвард Милана не первый спортсмен, решивший попробовать себя в кинематографе. Ранее на большом экране засветились даже такие звезды украинского спорта как Владимир Кличко и Александр Усик.

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Владимир Кличко

Наш прославленный чемпион в разгар своей карьеры сыграл эпизодическую роль в знаменитом фильме "11 друзей Оушена" об ограблении казино в Лас-Вегасе. По сюжету ленты, Кличко-младший проводил бой против Леннокса Льюиса в том самом казино, пока Джордж Клуни и компания чистили хранилище с миллионами.

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Позже Кличко появился в немецкой комедии "Красавчик" и "Красавчик 2" своего друга немецкого актера Тиля Швайгера. Кстати, в первой части картины герой Швайгера сорвал помолвку Владимира.

Последнее появление Владимира на большом экране случилось в 2013 году. Звездный боксер мелькнул в голливудском боевике "Кровью и потом: Анаболики", основанном на реальной истории о качках, решивших разбогатеть благодаря похищению бизнесмена. Кличко в фильме сыграл посетителя одного из спортзалов, ловко метелившего грушу под руководством Марка Уолберга.

Александр Усик

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Олимпийский чемпион и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе появился в первом украинском боевике о боксе "Правило боя" где сыграл самого себя. Картина рассказывает о боксере по имени Тарас, который зарабатывает на жизнь с помощью уличных боев и ввязывается в разборки с мафией. К слову, Усик недавно признавался, что после ухода из бокса хочет попробовать себя в Голливуде.

Майкл Джордан

Лучший баскетболист в истории стал героем детского фильма с элементами анимации "Космический джем". По сюжету фильма, мультяшки во главе с Баггзом Банни позвали Джордана на помощь в баскетбольном поединке против инопланетных захватчиков.

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Кстати, сейчас снимается ремейк знаменитой картины, а главную роль в этот раз сыграет Леброн Джеймс.

Михаэль Шумахер и Зинедин Зидан

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Еще до Ибрагимовича в похождениях веселого галла Астерикса снялись такие звезды спорта как Зинедин Зидан, Тони Паркер, Михаэль Шумахер и Амели Моресмо. Особенно запомнились роли легенды Формулы-1, участвовавшего в гонках на колесницах, а также Зидана, которого тяжело узнать в парике.

Майк Тайсон

Знаменитый американский боксер сыграл эпизодическую роль в нашумевшей комедии "Мальчишник в Вегасе". Железный Майк сыграл в картине самого себя, у которого подвыпившие герои фильма украли одного из его любимцев – бенгальского тигра.

Неймар

Бразильский нападающий Пари Сен-Жермен мелькнул в голливудском блокбастере "Три икса: Мировое господство" 2017 года. Форвард появился в кадре на несколько минут, но все же сумел запомниться трюком, когда вырубил грабителя, использовав вместо мяча салфетницу.

Дэвид Бекхэм

Легендарный английский футболист дважды засветился в картинах своего знаменитого соотечественника Гая Ричи. Бекхэм сыграл эпизодическую роль в фильме "Меч короля Артура", а также на насколько минут появился в картине "Агенты А. Н. К. Л.". Но актерское мастерство Бэкса критики не оценили.

Джибриль Сиссе

Французский футболист Джибриль Сиссе, не сумевший полностью раскрыть свой потенциал на поле из-за постоянных травм, в разгар карьеры сыграл камео в популярной комедии "Такси 4". По сюжету игры, таксист Даниэль спас Сиссе карьеру, успев его привезти на стадион в Марселе.

Естественно, мы взяли не всех спортсменов, сменивших соревнования на съемочные площадки, а лишь тех, для кого сьемки в фильмах были больше развлечением, нежели новой профессией. Тот же мегапопулярный сейчас Дуэйн Джонсон из-за травмы вынужден был уйти из американского футбола в реслинг, а затем перешел в мир большого кино. Такая же судьба и у еще одного "лысого" из Голливуда Джейсона Стейтема, который входил в сборную Великобритании по прыжкам в воду.

Еще были бывшие футболисты Винни Джонс и Эрик Кантона, баскетболисты Шакил О'Нил и Дэннис Родман, имеющие в своем портфолио с десяток фильмов. Это не говоря уже о различных звездах боевиков 80-90-х годов вроде Жан-Клода Ван-Дамма, Чака Норриса и других обладателей разноцветных поясов.

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