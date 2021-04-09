Віталій Кличко – справжній боєць, а Володимир навчився їм бути, пристосовувався

Легендарний український боксер суперважкої ваги Володимир Кличко, який відсвяткував день народження в пустелі, поділився думкою про свого брата Віталія Кличка.

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"Віталій був народжений бійцем. Генетично або ще якось. З дитинства я пам'ятаю, що у нього було ядро. Якщо задуматися про батьків, то Віталій відповів, що більше схожий на батька. І це була правда. Я думаю, що більше схожий на маму. Віталій – справжній боєць, а я навчився, як бути бійцем. Я народився з іншими здібностями в плані спритності, пристосовувався. Віталій – більш прямий, у нього дуже міцний фундамент", – цитує Володимира Miami Herbert Business School

/ Фото: Instagram

"Не хочу сказати, що Віталій був більш систематичним або дисциплінованим, але як боєць він фокусувався на чомусь одному, ніщо його не могло зупинити. Найголовніше – стійкість, він перемагає талант і майстерність. У боксі, політиці, бізнесі – це критично важливо"

Реклама Віталій і Володимир Кличко / Фото: Instagram

Нагадаємо, що Віталій Кличко носить звання почесного і вічного чемпіона світу з боксу за версією WBC, також володів поясом WBO і журналу The Ring. У минулому році вдруге був обраний мером Києва.

А Володимир зараз не тільки займається бізнесом, але також пише книги і читає лекції. За книгами Кличка викладатимуть в Гарварді.

Ми також писали, що Кличко програв 7-річному хлопчику і побив всі рейтинги на телебаченні.

Володимир Кличко катається на серфінгу по Дніпру Відео: Instagram

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