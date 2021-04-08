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Златан Ібрагімович зніметься в новій частині про Астерікса та Обелікса

8 квітня, 20:43

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Шведський форвард зіграє римського легіонера

Знаменитий нападаючий Мілана та збірної Швеції Златан Ібрагімович зніметься в новій частині фільму про пригоди знаменитого галла "Астерікс і Обелікс: Шовковий шлях". Шведський футболіст зіграє роль римського легіонера на ім'я Антивірус.

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Відзначимо, що Златан стане не першим спортсменом, хто зніметься в серії фільмів про пригоди Астерікса. Раніше в картинах з'являлися футболіст Зінедін Зідан, баскетболіст Тоні Паркер, семиразовий чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер і тенісистка Амелі Моресмо, повідомляє L'Equipe.

Фільм розповість про єдину дочку китайського імператора Хань Сюанді, яка виривається з лещат принца-ізгоя і біжить в Галію, шукаючи допомоги у двох доблесних воїнів Астерікса і Обелікса. До речі, вперше роль Обелікса дісталася не Жерару Депардьє, його зіграє Жиль Леллуш. Також у фільмі зіграють такі актори як Маріон Котійяр, Венсан Кассель, Гійом Кане і П'єр Рішар.

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Нагадаємо, що кілька днів тому Ібрагімовича звинуватили у вбивстві. Справа була ще в 2011 році. Шведський футболіст до того ж перевіз останки своєї жертви до себе додому.

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футболіст Златан Ібрагімович

Джерело: Сегодня|Спорт

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