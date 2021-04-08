Евакуатор забрав автомобіль Усика за неправильне паркування

Відомий український боксер Олександр Усик розповів в Instagram, я, як напередодні був покараний за неправильне паркування в Києві. Боксер припаркувався в недозволеному місці і пішов у своїх справах, а коли повернувся, то не знайшов свого автомобіля.

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Як виявилося, його забрав евакуатор і відвіз на штрафмайданчик. Усик стверджує, що жодних знаків, що забороняють паркування, не бачив. Проте боксер не став сперечатися, заплатив штраф і вже забрав свій транспортний засіб.

До речі, нещодавно ми писали, що поліцейські зупинили Усика в Києві. Копи стверджували, що модель Усика серед тих, що найбільше викрадають, тому вони про всяк випадок перевірили.

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Раніше ми писали, що Усик і Ломаченко стануть героями комп'ютерної гри. Українські боксери поки що очікують виходу на ринг 2021 року.

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