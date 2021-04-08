Русский
$ 27,89
33,14
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Евакуатор забрав автомобіль Усика за неправильне паркування

8 квітня, 18:32

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Боксеру довелося заплатити за порушення правил дорожнього руху

Відомий український боксер Олександр Усик розповів в Instagram, я, як напередодні був покараний за неправильне паркування в Києві. Боксер припаркувався в недозволеному місці і пішов у своїх справах, а коли повернувся, то не знайшов свого автомобіля.

Реклама

Читайте також: За шалений контракт Усик готовий змінити вид спорту

Як виявилося, його забрав евакуатор і відвіз на штрафмайданчик. Усик стверджує, що жодних знаків, що забороняють паркування, не бачив. Проте боксер не став сперечатися, заплатив штраф і вже забрав свій транспортний засіб.

В тренді
"Ще не вмерла" в Москві! Українка стала найсильнішою жінкою Європи

До речі, нещодавно ми писали, що поліцейські зупинили Усика в Києві. Копи стверджували, що модель Усика серед тих, що найбільше викрадають, тому вони про всяк випадок перевірили.

Реклама

Раніше ми писали, що Усик і Ломаченко стануть героями комп'ютерної гри. Українські боксери поки що очікують виходу на ринг 2021 року.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

боксер Олександр Усик

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Це був справжній жах – колишня наречена Кличка показала старе фото
Це був справжній жах – колишня наречена Кличка показала старе фотоБокс
Зніс щелепу і змусив викинути рушник! Безжальний нокаут від Цзю-молодшого
Зніс щелепу і змусив викинути рушник! Безжальний нокаут від Цзю-молодшогоБокс
Кличко в карантин полетів: Я все ще вчуся
Кличко в карантин полетів: Я все ще вчусяБокс
Страшно дивитися: українка знівечила суперницю на рингу
Страшно дивитися: українка знівечила суперницю на рингуБокс
Чемпіон в протигазі захищає титул. Що відомо про супербій Херрінг – Фремптон
Чемпіон в протигазі захищає титул. Що відомо про супербій Херрінг – ФремптонБокс
Сашко – це Сашко: менеджер про перехід Усика в UFC
Сашко – це Сашко: менеджер про перехід Усика в UFCБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти