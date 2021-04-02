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За шалений контракт Усик готовий змінити вид спорту

2 квітня, 13:05

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Боксер розповів, за яких умов перейде в UFC

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик прокоментував чутки про свій перехід в змішані єдиноборства. Боксер зізнався, що просто пожартував з журналістами, однак за хороший гонорар готовий розглянути пропозиції.

"Часто жартую з журналістами. Кажу якісь неможливі речі. Коли мене запитали того вечора про плани, я сказав, що хочу спробувати себе в UFC. І всі написали, що я переходжу туди. Це просто думки.

Я ще не все зробив у боксі, те, що запланував. Переходити в інший вид спорту, не закінчивши в своєму, не збираюся. Боротьбою я займаюся тільки для себе. UFC – вид спорту, що швидко зростає, де багато хлопців проявляють себе. Але поки не збираюся переходити туди. Запропонують шалений контракт – я подумаю", – заявив Усик.

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Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

Тим часом Гірн готовий привезти Джойса до Києва на бій з Усиком. Тож, ймовірно, українець скоро побореться з Джозефом за пояс тимчасового чемпіона WBO.

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бокс боксер Олександр Усик

Джерело: XSport

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