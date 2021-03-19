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Чемпіонський бій Усика в Києві – реальність. Гірн готовий привезти британця

19 березня, 16:35

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Знаменитий промоутер бачить проблему тільки в розподілі гонорарного фонду

Схоже, український боксер Олександр Усик знову буде битися в Києві. Нещодавно сам уродженець Криму говорив, що хотів би провести бій на НСК "Олімпійський", а тепер і Едді Гірн – промоутер його найближчого суперника, Джозефа Джойса – висловив готовність організувати вечір боксу в Києві.

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Днями Усик поставив в чергу нахабу Джойса, який хоче багато грошей.

Популярний нині Гірн розставив акценти в чемпіонських боях. Його слова наводить iFL TV:

"Контракт на бій Джошуа – Ф'юрі підписаний. Тепер ми повинні дати всім дату і місце. Бій Усик – Джойс санкціонований WBO за тимчасовий титул. Пізніше переможці повинні зійтися в очному поєдинку. Якщо ж цього не станеться, то "тимчасовий" чемпіон стане повноцінним чемпіоном світу".

Усик і Джойс

Усик і Джойс / Фото: Instagram

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При цьому Едді з ентузіазмом висловився про можливу зустріч Джойса й Усика в столиці України:

"Як я бачу, найбільша проблема – це розподіл гонорарів. Мені здається, 80 на 20 – це той варіант, який обговорюється і враховує попередні гонорари. Очевидно, що Усик заробляв значно більше, ніж Джойс. Думаю, що за цей бій проведуть торги .

Як я зрозумів з розмови з Усиком, він хоче зробити бій в Києві. Я з радістю його підтримаю в цьому. Звичайно, Джо хотів би поєдинок в Британії, але все одно буде радий поїхати і до Києва. Організацію "файту" потрібно прискорити: вона сильно відстає від бою Джошуа – Ф'юрі".

Усик і Гірн

Усик і Гірн / Фото: Reuters

Читайте також: Усик розповів, як стримується в конфліктних ситуаціях: "Іноді хочеться реально врізати".

Дивіться, як Олександр розмовляв із поясом WBC:

Усик і його пояс WBC Відео: Instagram
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Київ бій бокс НСК Олімпійський Олександр Усик Джо Джойс Эдди Хирн
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