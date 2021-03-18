Усик визначив місце для нахабу Джойса, який хоче багато грошей

Олександр Усик і Джозеф Джойс ніяк не домовляться про бій за титул тимчасового чемпіона світу в суперважкій дивізіоні за версією WBO. Промоутер українського боксера Олександр Красюк хоче для Усика 93 відсотки призового фонду. Принаймні, не менш 80%. З цим команда 35-річного британця не згодна і вимагає справедливості від WBO.

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Українець вирішив кілька струсити суперника й поставити його на місце, звернувши йому пост на своїй сторінці в Twitter:

"Команда Джойса зробила нам пропозицію. Вона виявилася неприйнятною, тому ми зробили більш реальну зустрічну пропозицію. Джойс не повинен думати про себе занадто багато. Йому слід стати в чергу з усіма іншими. Остаточне рішення я буду приймати сам".

Джойс і Усик / Фото: matchroomboxing

Тим часом, Повєткін озвучив умову для бою з Усиком.

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Незважаючи на досить жорсткий тон Олександра, промоутер британця Френк Уоррен примирливо запропонував "зробити бій для фанатів" і повідомив, що ніякого нового пропозиції від команди українця не отримував. І заявив, що і сам він, і Джойс дуже хочуть організувати бій з Усиком.

Днями Усик розповів, як стримується в конфліктних ситуаціях: "Іноді хочеться реально врізати".

Дивіться, як Олександр спілкувався з поясом WBC:

Усик і його пояс WBC Відео: Instagram

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