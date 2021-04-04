Ф'юрі невловимий, у Джошуа величезні проблеми! Дивовижний прогноз залізного Тайсона

Легенда боксу Майк Тайсон дав прогноз на об'єднавчий бій у суперважкому дивізіоні між чемпіоном світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа і власником пояса WBC Тайсоном Ф'юрі. Американець вважає, що у Ей Джея будуть проблеми з Ф'юрі, який вразив своїм виглядом після певних запоїв.

Реклама

Читайте також: Усику на замітку: Джошуа зламають ногу, щоб швидше отримати титульний бій з Ф'юрі

"Ви знаєте, мені подобається цей чортів Джошуа. Але, думаю, що Ф'юрі невловимий. Джошуа не зможе його вдарити. Ми ж будемо чесні? Мені подобається Ентоні. Можливо, його удар навіть важче, ніж у Уайлдера, але він не швидше за Деонтея. Якщо він поступається в швидкості Уайлдеру, то він не зможе дістати Ф'юрі. Це те, що я бачу. Якщо Ф'юрі уникав ударів Уайлдера, значить у Джошуа величезні проблеми", – цитує Тайсона BoxingScene

Джошуа і Ф'юрі / Фото: Twitter

Нагадаємо, перший об'єднавчий поєдинок між британськими чемпіонами Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуаповинен пройти влітку 2021-го. В ідеалі матч-реванш промоутери хотіли б провести в листопаді або грудні.

Реклама

А в Британії розсекретили величезні гонорари Ф'юрі і Джошуа за бій року.

Джошуа ледь не побився з Пулєвим під час дуелі поглядів Відео: Reuters

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама