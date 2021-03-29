Усику на замітку: Джошуа зламають ногу, щоб швидше отримати титульний бій з Ф'юрі

27 березня британець Ділліан Вайт нокаутував росіянина Олександра Повєткінау реванші і повернув собі пояс тимчасового чемпіона WBC. Цей статус робить "Викрадача тіл" офіційним претендентом на повноцінний титул, яким володіє його співвітчизник, Тайсон Ф'юрі. І свій чемпіонський бій Вайт хоче отримати якомога швидше.
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Ділліана не хвилює, що наступних два бої Ф'юрі повинен провести проти ще одного британця, Ентоні Джошуа, який тримає всі інші найпрестижніші пояси у суперважкій вазі. Він не збирається чекати черги, як претендент WBO, Олександр Усик. Вайт заявив, що готовий вживати крайніх заходів, щоб нарешті отримати титульний шанс.
"Я чекав досить довго, щоб отримати бій за пояс. Більше чекати не збираюся. Я просто зламаю Джошуа ногу, щоб він не міг боксувати, а потім сам вийду проти Ф'юрі", – цитує Вайта TalkSport
Нагадаємо, що в активі 32-річного Вайта після реваншу з Повєткіним 28 перемог при двох поразках у 30 боях на професійному ринзі.
Раніше ми також повідомляли, що російського боксера відправили в лікарню після важкого нокауту.
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