Усику на замітку: Джошуа зламають ногу, щоб швидше отримати титульний бій з Ф'юрі

Вайт повернув собі статус головного претендента на пояс WBC і не хоче чекати

27 березня британець Ділліан Вайт нокаутував росіянина Олександра Повєткінау реванші і повернув собі пояс тимчасового чемпіона WBC. Цей статус робить "Викрадача тіл" офіційним претендентом на повноцінний титул, яким володіє його співвітчизник, Тайсон Ф'юрі. І свій чемпіонський бій Вайт хоче отримати якомога швидше.

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Ділліана не хвилює, що наступних два бої Ф'юрі повинен провести проти ще одного британця, Ентоні Джошуа, який тримає всі інші найпрестижніші пояси у суперважкій вазі. Він не збирається чекати черги, як претендент WBO, Олександр Усик. Вайт заявив, що готовий вживати крайніх заходів, щоб нарешті отримати титульний шанс.

Ділліан Уайт / Фото: Instagram

"Я чекав досить довго, щоб отримати бій за пояс. Більше чекати не збираюся. Я просто зламаю Джошуа ногу, щоб він не міг боксувати, а потім сам вийду проти Ф'юрі", – цитує Вайта TalkSport

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Нагадаємо, що в активі 32-річного Вайта після реваншу з Повєткіним 28 перемог при двох поразках у 30 боях на професійному ринзі.

Раніше ми також повідомляли, що російського боксера відправили в лікарню після важкого нокауту.

Повєткін – Вайт. Найкращий нокаут-2020 Відео: WBC

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