Скандаліст Ф'юрі вразив своїм виглядом після пивних запоїв. Його не впізнати

Чемпіон світу WBC у суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі – не людина, а кулька. Захотів – набрав зайві пару десятків кілограм на пиві і фастфуді, захотів – швиденько повернувся у відмінну форму. Трохи менше місяця тому ми писали, що Ф'юрі пішов в запой і не готується до бою з Джошуа, в сьогодні він вразив фанатів зовнішнім виглядом.

"На цей момент я припинив тренування, я у відпустці. Випиваю, вісім, десять, дванадцять пінт пива на день (близько 6 літрів). Але багато не їм, бо отримую калорії з алкоголю", – недавно давав слова Ф'юрі Daily Star

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Але тепер в своєму Instagram Ф'юрі представив частину своєї лінії одягу "Циганський король". І виглядав зовсім не так, як людина, яка п'є пиво літрами і не ходить в зал. Пивний живіт безслідно зник, тіло підтягнуте, зате ще більше відросла борода.

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Нагадаємо, перший об'єднавчий поєдинок між британськими чемпіонами Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуаповинен пройти влітку 2021-го. В ідеалі матч-реванш промоутери хотіли б провести в листопаді або грудні.

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А в Британії розсекретили величезні гонорари Ф'юрі і Джошуа за бій року.

Тайсон Ф'юрі з дружиною Періс на узбережжі, поцілунок Відео: Instagram

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