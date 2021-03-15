Здійснилося! Чемпіони Королівського дивізіону Джошуа і Ф'юрі підписали контракт на два бої!

Це сталося! Британські чемпіони суперважкої ваги Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі підписали контракт на два бої і визначать абсолютного. На кону буде стояти пояс WBC Ф'юрі і титули WBA, IBF, WBO і IBO, які належать Джошуа. Хоча раніше Ф'юрі пішов в запій і заявив, що не готується до бою з Джошуа.

"Я відчуваю, що найскладніше позаду. Говорячи за себе. І впевнений, що цей поєдинок настільки гучний, що його не складно продати. У нас уже були пропозиції від восьми або дев'яти майданчиків. Пропозиції надходили з різних країн Близького Сходу, Азії, Східної Європи та Америки. Це буде найбільший боксерський поєдинок і одна з найбільших спортивних подій у світі", – цитує ESPN промоутера Джошуа Едді Хірна

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Джошуа vs Ф'юрі / Фото: Twitter

Повідомляється, що Ф'юрі і Джошуа домовилися про проведення двох боїв: перший поєдинок стане об'єднавчим, а в другому той, що програв, отримає право на реванш. Як пише ESPN, контракт передбачає поділ гонорарів 50 на 50 в першому бою і 60-40 – в матчі-реванші, де переможець отримає більше.

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Планується, що обидва бої відбудуться у 2021 році – перший в червні або липні, а в ідеалі матч-реванш промоутери хотіли б провести в листопаді або грудні.

Це означає, що український претендент по лінії WBO Олександр Усик у 2021 році не зможе зустрітися з Джошуа або Ф'юрі. А якщо абсолютний чемпіон не проведе захист поясу WBO, то його віддадуть переможцю двобою Усик – Джойс.

Джошуа ледь не побився з Пулєвим під час дуелі поглядів Відео: Reuters

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