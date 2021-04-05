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Усик і Ломаченко стануть героями комп'ютерної гри

5 квітня, 10:42

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Українські боксери поки що очікують виходу на ринг у 2021 році

Знамениті на весь світ боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик вже майже пів року не виходили на ринг. Поки українські зірки підтримують форму в очікуванні наступних боїв, їх зробили героями комп'ютерної гри. Тим часом, Усик поправився – фото з боксером на вагах.

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Новина про появу нової гри пише сайт ESBC.

Природно, що в симуляторі під назвою eSports Boxing Club з'являться не тільки наші земляки. Планується, що в грі можна буде побачити 65 відомих боксерів з різних куточків планети. Повідомляють, що своїм чином поділився можливий суперник Усика – британець Джо Джойс. Також Хорхе Лінарес, якого пару років тому нокаутував Ломаченко, Шугар Рей Робінсон, Теренс Кроуфорд, Рой Джонс-молодший та інші стали учасниками нового проекту.

Ломаченко і Усик

Ломаченко і Усик / Фото: Instagram

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Очікується, що Василь буде битися з японцем Масаесі Накатані в кінці червня або на початку липня. Усик ж очікує закінчення переговорів між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі, щоб домовитися про контракт з Джойсом.

Читайте також: Ломаченко продовжує падіння в рейтингу боксерів.

Дивіться, як Олександр і Василь зустрічалися з Денисом Берінчиком:

Берінчик звертається до Ломаченка, Усик сміється

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бокс симулятор Василь Ломаченко Олександр Усик комп'ютерні ігри
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