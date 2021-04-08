Эвакуатор забрал автомобиль Усика за неправильную парковку

Известный украинский боксер Александр Усик рассказал в Instagram, как накануне был наказан за неправильную парковку в Киеве. Боксер припарковался в неположенном месте и пошел по своим делам, а когда вернулся, то не нашел своего автомобиля.

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Как оказалось, его забрал эвакуатор и увез на штрафплощадку. Усик утверждает, что никаких знаков, запрещающих парковку, не видел. Тем не менее боксер не стал спорить, заплатил штраф и уже забрал свое транспортное средство.

Кстати, не так давно мы писали, что полицейские остановили Усика в Киеве. Копы утверждали, что модель Усика очень угоняема, поэтому они на всякий случай проверили.

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Ранее мы писали, что Усик и Ломаченко станут героями компьютерной игры. Украинские боксеры пока что ожидают выхода на ринг в 2021 году.

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