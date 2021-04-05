А Усик поправився! З'явилося фото з боксером на вагах

У порівнянні з останнім боєм, Олександр набрав чотири кілограми з гаком

Олександр Усик показав, скільки зараз важить. 34-річний боксер опублікував в Instagram фото, як він стоїть на вагах. Вони показують 103 кілограми рівно.

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Отже, Олександр трохи поправився, якщо порівнювати з вагою, з якою він підійшов до свого попереднього поєдинку на профі-рингу. Нагадаємо, 31 жовтня Усик переміг Чісору, показавши на зважуванні напередодні бою 98,4 кг.

Чісора тоді, до речі, важив 116 кг.

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Усик – Чісора 31 жовтня в Лондоні

Відзначимо, що нині Усик став на ваги в шкарпетках з "морськими" мотивами – з численними якірцями. Останніми роками, нагадаємо, кримчанин проживає в Києві, де, до речі, і має намір влаштувати свій наступний бій з Джо Джойсом.

"Ну давай же! Друже, чекаю тебе на НСК "Олімпійський", – писав раніше Усик в Twitter

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