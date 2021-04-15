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Колишня наречена Кличко знову близька з боксером – ЗМІ

15 квітня, 11:42

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Американська актриса Хайден Панеттьєрі відчуває себе відмінно після депресії і підтримує добрі стосунки з українським боксером Володимиром Кличком

Знаменитий боксер Володимир Кличко, на відміну від багатьох зіркових персон, не любить ділитися подробицями свого приватного життя. Відомо, що після розставання з Хайден Панеттьєрі в 2018 році він приділяє багато часу дочки. Також 45-річний колишній чемпіон світу пише книги і знаходить нові хобі – то гру в хокей, то керування літаком.

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Нещодавно колишня дівчина Кличко показала старе фото: Це був справжній жах.

Незважаючи на розрив, Кличко-молодший і Панеттьєрі залишилися в добрих стосунках, хоча деякий час писали про їх охолодженні. Причому, Хайден виховання дочки довірила батькові. Нині 31-річна актриса захоплюється Володимиром в той час, як Кайя-Євдокія живе в Києві.

Сама ж американка боролась з депресією і зі скандалом розійшлася з ще одним бойфрендом – Брайаном Хікерсоном. Актор бив дівчину, і вона після чергового гучного з'ясування стосунків пішла від нього, пред'явивши звинувачення в насильстві. У цьому році вона почала зустрічатися з 48-річним мільярдером зі сфери розваг Джеффом Бічером. У березні колишня наречена Кличко з'явилася з новим бойфрендом, але згадала і про боксера.

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Цікаво, що якось нинішні закохані бачилися у 2010 році, на святкуванні 21-річчя дівчини. Але тоді у неї були інші плани.

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Незважаючи на новий роман, Панеттьєрі залишається дружна з Кличком. видання Opera News повідомляє, що зараз Хайден "стала особливо близькою" з Володимиром. Правда, при цьому посилається на свої джерела. Звичайно, це не означає, що колись зіркова кілька возз'єднається. Але колишні закохані показують, що можна залишатися друзями і після розлучення. При цьому видання повідомляє, що дівчина перебуває в прекрасному настрої з натхненням дивиться в майбутнє.

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Читайте також: Весь гарем Володимира Кличка – Playboy, Голлівуд і суїцид.

Згадаймо, як Володимир анонсував вихід своєї книги:

Відео: Instagram

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стосунки бокс Володимир Кличко Хайден Панеттьери
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