Бывшая невеста Кличко снова близка с боксером – СМИ

Знаменитый боксер Владимир Кличко, в отличие от многих звездных персон, не любит делиться подробностями своей личной жизни. Известно, что после расставания с Хайден Панеттьери в 2018 году он уделяет много времени дочери. Также 45-летний бывший чемпион мира пишет книги и находит новые хобби – то игру в хоккей, то управление самолетом.

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Недавно бывшая девушка Кличко показала старое фото: Это был неподдельный ужас.

Несмотря на разрыв, Кличко-младший и Панеттьери остались в хороших отношениях, хотя некоторое время писали об их охлаждении. Причем, Хайден воспитание дочери доверила отцу. Ныне 31-летняя актриса восхищается Владимиром в то время, как Кайя-Евдокия живет в Киеве.

Сама же американка боролась с депрессией и со скандалом разошлась с еще одним бойфрендом – Брайаном Хикерсоном. Актер избивал девушку, и она после очередного шумного выяснения отношений ушла от него, предъявив обвинения в насилии. В этом году она начала встречаться с 48-летним миллиардером из сферы развлечений Джеффом Бичером. В марте бывшая невеста Кличко показалась с новым бойфрендом, но вспомнила и о боксере.

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Интересно, что как-то нынешние влюбленные виделись в 2010 году, на праздновании 21-летия девушки. Но тогда у нее были другие планы.

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Несмотря на новый роман, Панеттьери остается дружна с Кличко. Издание Opera News сообщает, что сейчас Хайден "стала особенно близка" с Владимиром. Правда, при этом ссылается на свои источники. Конечно, это не означает, что некогда звездная пара воссоединится. Но бывшие влюбленные показывают, что можно оставаться друзьями и после развода. При этом издание сообщает, что девушка пребывает в прекрасном расположении духа с воодушевлением смотрит в будущее.

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Вспомним, как Владимир анонсировал выход своей книги:

Владимир Кличко анонсировал свою книгу Видео: Instagram

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