Весь гарем Владимира Кличко: Playboy, Голливуд и суицид

25 марта легенде мирового бокса Владимиру Кличко – 45. И он до сих пор холостякует. В жизни Владимира было все – официальный брак, мимолетные увлечение, бурные романы, гражданский брак. Злопыхатели даже подозревали боксера в нетрадиционной ориентации. Попробуем разобраться в личной жизни Кличко.

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В ЗАГС пошел в джинсах

Владимиру еще не было и 20, когда он женился на киевской модели Александре Авизовой, у которой уже был ребенок от предыдущих отношений. То ли это был порыв молодости, то ли холодный расчет (есть версия, что свадьба боксеру была нужна для решения жилищных вопросов), но брак долго не продержался.

"Особых торжеств не было. Я явился в ЗАГС в джинсах. Это было славное время, мы доставили друг другу много радости. Но, увы, не смогли сохранить свое счастье. Через полтора года мы развелись", – вспоминал Кличко.

Полет с крыши дома

Марина Эрнандес мало того, что была красавицей, так еще имела лицензию на управление Boeing 737. Девушка встречалась футболистом "Гамбурга" Берндом Холлербахом. В начале своей карьеры в Гамбурге проводил большую часть своих поединков Владимир Кличко. На какой-то вечеринке пара познакомилась. А далее вот как описывают их отношения на сайте gipsverband.free.fr.

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Когда Бернд был на сборах Владимир прислал девушке огромный букет роз. Вскоре она уже жила с боксером. В их спальню купила два коврика синий и желтый – в цветах украинского флага. По Гамбургу ездила на желтом Volvo с украинскими номерами. Говорят, влияние Марины на Кличко очень не нравилось его промоутеру Клаусу-Питеру Колю. Мол, она угрожает карьере боксера. Пошли слухи, что девушка тайно снова встречается с Холлербахом. В итоге пара распалась.

Марина тяжело переживала разрыв. Подозревают, что не обходилось без кокаина. На одной из вечеринок, посвященных Формуле-1, бросилась за борт яхты Ника Хайфельда, хотя и не умела плавать.

8 сентября 2000 года Марина вышла на крышу дома, позвонила друзьям, чтобы попрощаться и бросилась вниз. Удар смягчили кусты. Многочисленные переломы, кома... Но врачи спасли девушку. По слухам, Марина была беременной.

Женщина-мечта

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Как-то в Нью-Йорке Владимир познакомился с украинской моделью Дианой Ковальчук. "Это женщина-мечта. Мы гуляли по Центральному парку. Катались на роликах, плавали на кораблике. По вечерам ходили по бродвейским театрам. Однажды я преподнес ей сюрприз, подарив вертолетную прогулку над небоскребами. Это было романтично, как в старом фильме о любви. Вероятно, нашей ошибкой было то, что однажды мы решили сделать паузу в отношениях. Но расстались навсегда".

Олимпийская дружба

С немецкой гимнасткой Магдаленой Бржеской наш боксер познакомился на Олимпиаде-1996. Их часто видели потом вместе на разных тусовках в Германии. Но никаких подробностей. Была ли это дружба, или что-то больше? Кстати, Магдалена было героиней одного из номеров Playboy.

Свадьба в кино

С Ивон Каттерфельд боксер снялся в фильме "Красавчик-2", сыграв ее мужа. В кинотусовке все говорили о реальном романе. Но не более.

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Звезда Playboy

Звезда немецкого издания Playboy Алена Гербер нервничала из-за того, что Владимир не хотел светить их отношения. Весь год, пока длился их роман, он просил девушку ничего не говорить прессе и старался не появляться с Аленой на публике.

Открытая Каролина

С чешской топ-моделью Каролиной Курковой они вместе снялись для журнала Vanity Fair. "Нам хорошо вместе, мы хорошие друзья. Каролина очень открытая девушка, очень энергичная, у нее отличное чувство юмора, и мне это нравится", – комментировал свое увлечение Владимир. Но долго их дружба не продолжалась.

Ангел Лью

Известная по фильмам "Убить Билла" и "Ангелы Чарли" Люси Лью не раз попадала в объектив папарацци вместе с Кличко. В одном из интервью Люси призналась, что роман с боксером у нее действительно был, однако сейчас они просто друзья.

С Хайден стал отцом

Зимой 2009 года Владимир Кличко познакомился с еще одной голливудской актрисой – Хайден Панеттьери. Они то сходились, то расходились. Даже собирались официально жениться. Хайден родила дочь Каю-Евдокию. Потом очень тяжело переживала постродовую депрессию, ее видели в компании других мужчин. В итоге, Владимир и Хайден расстались.

Как потом стало известно, Панеттьери променяла Кличко на начинающего актера Брайана Хикерсона. Правда, новые отношения не пошли ей на пользу. Актриса причастилась к алкоголю. К тому же новый бойфренд избивал Хейден.

Максимальный MAX

В начале своей карьеры братья Кличко снялись без одежды в немецком журнале MAX, который рассчитан на аудиторию секс-меньшинств. Естественно, что наши дремучие соотечественники их самих тут же записали в эти меньшинства.

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