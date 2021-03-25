Весь гарем Володимира Кличка: Playboy, Голлівуд і суїцид

25 березня легенді світового боксу Володимиру Кличку – 45. І він досі холостяк. У житті Володимира було все – офіційний шлюб, швидкоплинні захоплення, бурхливі романи, цивільний шлюб. Недоброзичливці навіть підозрювали боксера в нетрадиційній орієнтації. Спробуємо розібратися в особистому житті Кличка.

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В ЗАГС пішов у джинсах

Володимиру ще не було і 20, коли він одружився на київській моделі Олександрі Авізовой, у якій вже була дитина від попередніх стосунків. Чи то це був порив молодості, чи то холодний розрахунок (є версія, що весілля боксеру було потрібне для вирішення житлових питань), але шлюб довго не протримався.

"Особливих урочистостей не було. Я з'явився в ЗАГС у джинсах. Це були славні часи, ми принесли одне одному багато радості. Але, на жаль, не змогли зберегти своє щастя. Через півтора року ми розлучилися", – згадував Кличко.

Політ з даху будинку

Марина Ернандес окрім того, що була красунею, так ще мала ліцензію на управління Boeing 737. Дівчина зустрічалася футболістом "Гамбурга" Берндом Холлербахом. На початку своєї кар'єри в Гамбурзі проводив більшу частину своїх поєдинків Володимир Кличко. На якійсь вечірці пара познайомилася. А далі ось як описують їхні стосунки на сайті gipsverband.free.fr.

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Коли Бернд був на зборах, Володимир надіслав дівчині величезний букет троянд. Незабаром вона вже жила з боксером. В їхню спальню купила два килимки синій і жовтий – в кольорах українського прапора. По Гамбургу їздила на жовтому Volvo з українськими номерами. Кажуть, вплив Марини на Кличко дуже не подобалося його промоутеру Клаусу-Пітеру Колю. Мовляв, вона загрожує кар'єрі боксера. Пішли чутки, що дівчина таємно знову зустрічається з Холлербахом. В результаті пара розпалася.

Марина важко переживала розрив. Підозрюють, що не обходилося без кокаїну. На одній з вечірок, присвячених Формулі-1, кинулася за борт яхти Ніка Хайфельда, хоча і не вміла плавати.

8 вересня 2000 року Марина вийшла на дах будинку, зателефонувала друзям, щоб попрощатися, і кинулася вниз. Удар пом'якшили кущі. Численні переломи, кома... Але лікарі врятували дівчину. З чуток, Марина була вагітною.

Жінка-мрія

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Якось у Нью-Йорку Володимир познайомився з українською моделлю Діаною Ковальчук. "Це жінка-мрія. Ми гуляли Центральниму парком. Каталися на роликах, плавали на кораблику. Вечорами ходили у бродвейські театри. Одного разу я зробив їй сюрприз, подарувавши вертолітну прогулянку над хмарочосами. Це було романтично, як у старому фільмі про кохання. Ймовірно, нашою помилкою було те, що одного разу ми вирішили зробити паузу у встосунках. Але розлучилися назавжди".

Олімпійська дружба

З німецькою гімнасткою Магдаленою Бржеською наш боксер познайомився на Олімпіаді-1996. Їх часто бачили потім разом на різних тусовках в Німеччині. Але ніяких подробиць. Чи була це дружба чи щось більше? До речі, Магдалена було героїнею одного з номерів Playboy.

Весілля в кіно

З Івон Каттерфельд боксер знявся у фільмі "Красунчик-2", зігравши її чоловіка. У кінотусовці всі говорили про реальний романі. Але не більше.

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Зірка Playboy

Зірка німецького видання Playboy Олена Гербер нервувала через те, що Володимир не хотів світити їхні відносини. Весь рік, поки тривав їхній роман, він просив дівчину нічого не говорити пресі і намагався не з'являтися з Оленою на публіці.

Відкрита Кароліна

З чеською топ-моделлю Кароліною Курковою вони разом знялися для журналу Vanity Fair. "Нам добре разом, ми хороші друзі. Кароліна дуже відкрита дівчина, дуже енергійна, у неї відмінне почуття гумору, і мені це подобається" , – коментував своє захоплення Володимир. Але довго їхня дружба не тривала.

Ангел Лью

Відома за фільмами "Вбити Білла" і "Ангели Чарлі" Люсі Лью не раз потрапляла в об'єктив папараці разом з Кличком. В одному з інтерв'ю Люсі зізналася, що роман з боксером у неї дійсно був, однак зараз вони просто друзі.

З Хайден став батьком

Взимку 2009 року Володимир Кличко познайомився ще з однією голлівудською актрисою – Хайден Панеттьєрі. Вони то сходилися, то розходилися. Навіть збиралися офіційно одружитися. Хайден народила дочку Каю-Євдокію. Потім дуже важко переживала постпологову депресію, її бачили в компанії інших чоловіків. У підсумку Володимир і Хайден розлучилися.

Як потім стало відомо, Панеттьєрі проміняла Кличка на актора Брайана Хікерсона. Правда, нові стосунки не пішли їй на користь. Актриса пристрастилася до алкоголю. До того ж новий бойфренд бив Хайден.

Максимальний MAX

На початку своєї кар'єри брати Клички знялися без одягу в німецькому журналі MAX, який розрахований на аудиторію секс-меншин. Природно, що наші дрімучі співвітчизники їх самих у тої ж миті записали в ці меншини.

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