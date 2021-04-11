Кличко мало не помер у комі: найдивніша поразка української легенди

17 років тому Володимир Кличко зазнав найзагадковішої поразки в своїй кар'єрі, через яку мало не пішов з боксу в самому розквіті сил.

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У 2004 році Кличко-молодший зустрічався з Лаймоном Брюстером в бою за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO. Перші раунди залишилися за українцем, але в п'ятому він несподівано втратив всі сили і ледве тримався на ногах.

У п'ятій трихвилинці Брюстер відправив Кличка в нокдаун, той зумів якось вистояти до гонга, а потім завалився на канвас знесилений. Рефері подивився в очі Володимиру і зупинив бій.

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Після бою Володимир був терміново доставлений в місцеву лікарню. Під час поєдинку українець не отримав ніяких серйозних травм, проте лікарів насторожило, що рівень цукру в крові боксера майже в два рази вище за допустиму норму! Лікарі говорили, що Кличко був на межі діабетичної коми.

/ Фото: Getty Images

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Коли Кличко повернувся в готель, йому стало зле. Через кілька днів Володимир знову прийшов до лікарні, де повторно здав зразки крові й сечі для незалежної експертизи. Обстеження не показало ніяких ознак анаболічних стероїдів у його крові, що спростовувало версію про вживання боксером ефедрину.

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Тоді з'явилася версія про отруєння українцягалоперидолом. Дізнавшись про підозри, Кличко зажадав передати аналізи в Медичному центрі Південної Невади для подальшого дослідження, але з незрозумілих причин пробу А утилізували, а проба B, яка мала зберігатися протягом багатьох років, зникла.

/ Фото: Getty Images

До розслідування дивного поєдинку було залучене навіть ФБР. На той момент Бюро розслідувало справи про підозрілі бої в Лас-Вегасі, до яких був причетний скандальний промоутер Дон Кінг. На користь змови говорить також той факт, що котирування на Брюстера за кілька днів до бою впали мало не в два рази, що не піддається іншим поясненням, крім того, що на американця була зроблена велика ставка.

Також члени команди Кличка відзначали, що незадовго до бою камери спостереження зафіксували двох чоловіків, які увійшли в роздягальню українця і покинули її через кілька хвилин. Крім цього, після бою був звільнений катмен Володимира Джо Сауза. У його обов'язки входило нанесення вазеліну на обличчя Кличка, щоб зробити шкіру більш еластичною і слизькою. Але цього разу катмен мастив вазеліном ще й тіло українця, що заважало організму дихати і змушувало витрачати додаткові сили.

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Причини поразки так і залишилися нез'ясованими. Проте в 2007 році Володимир знову зустрівся на рингу з Брюстером і цього разу без проблем переміг. Наступного разу Володимир програє лише через вісім років у пам'ятному поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

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