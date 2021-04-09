Кличко, ти де? Українському боксеру відірвали голову і подали на підносі

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Шеннон Бріггс повернувся і знову націлив стріли на Володимира Кличка. 49-річний американський боксер знову в знущальною формі кинув виклик легендарному українському бійцю. Раніше ми писали, що Віталій Кличко – справжній боєць, а Володимир навчився їм бути.

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На своїй сторінці в Instagram невгамовний Бріггс опублікував фото, на якому він постав в образі офіціанта з підносом, на якому лежить голова Володимира.

"Ви телефонували? Кличко, ти де? Я чув, ти тренувався з Холіфілдом. Він тебе ховає і тримає в безпеці. Майк Тайсон не хоче битися, тому залиш їх у спокої, але мені, яловичина, таке тільки подобається. Кожен раз, коли я проїжджаю повз вас, хлопці, ставте засуви на дверях. Холіфілд, я бачив, як ти втік і зачинився. Вам доведеться застати мене зненацька", – заявив Бріггс під публікацією Читайте також: Скандальний американський боксер, який "відрубав" голову Кличко, буде битися без рукавичок Свій останній поєдинок на профі-рингу Шеннон Бріггс провів у травні 2016 року. У 2010 році Бріггс зустрічався на рингу з Віталієм Кличком і програв одноголосним рішенням суддів. Потім американець довгий час переслідував Володимира Кличка, вимагаючи бою. Одного разу справа дійшла до того, що Бріггс підкараулив Кличка-молодшого під час заняття на гребний дошці і за допомогою хвиль від моторного човна скинув українця в воду. Володимир Кличко провів спаринг з Евандером Холіфілдом Відео: Instagram

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