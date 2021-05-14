Лихі часи: як братів Кличків побили американські брати

Кріс Берд і Леймон Брюстер перейшли дорогу українцям на початку їхньої кар'єри

Вони зібрали в сім'ю всі чемпіонські пояси суперважкої ваги. Їх ввели в Зал слави боксу . Найкрутіші брати-боксери – Віталій і Володимир Клички.

Але навіть такі гіганти впали під ударами американських братів. Розповімо, як це було.

Фіаско

1 квітня 2000 року в Берліні Віталій Кличко проводив третій захист чемпіонського пояса WBO. Він повинен був зустрітися з канадцем Донованом Раддоком. Але через проблеми зі здоров'ям той відмовився від поєдинку за дев'ять днів. У спішному порядку знайшли Кріса Берда. Срібного призера Олімпіади-1992.

Кличко мав перевагу в силі удару і зрості. А колишній полутяж Берд був дуже швидким і маневреним. Перші раунди залишилися за українцем. Але Віталій діяв надто передбачувано і до середини бою Кріс підлаштувався під суперника, почавши того пресувати. Перевага Берда стало зростати і після дев'ятого раунду кут Кличка викинув білий рушник. Причиною назвали травму Віталія – відрив плечового м'яза лівої руки. Але це не завадило експертам розкритикувати Кличка, назвавши його боягузом.

Через п'ять років, 10 квітня 2004 року, Володимир Кличко в Лас-Вегасі зустрівся з Леймоном Брюстером. На кону – вакантний титул WBO. Кличко впевнено почав поєдинок і в четвертому раунді послав Брюстера в нокдаун. Але вже в п'ятому раунді Леймон перехопив ініціативу і почав бити українця, який ледве стояв на ногах. Ближче до кінця раунду рефері відрахував стоячий нокдаун Володимиру. Проте Кличко протримався до гонгу, а після знесилений впав. Рефері зупинив бій. Чому сили покинули українця? Висувалися найнеймовірніші версії: витівки Дона Кінга, отруєна вода, підступи катмена в кутку українця (мовляв, мазав чимось не тим). Після цього брати Клички воліли самі займатися організацією своїх боїв, контролюючи кожну дрібницю.

Але що пов'язує бої Віталій Кличко – Кріс Берд і Володимир Кличко – Леймон Брюстер? Справа в тому, що проти братів Кличків в ринг виходили і перемагали двоюрідні брати! Сім'я Кріса взагалі унікальна. Там і батько, і брати, і сестра – всі боксери. Детальніше читайте в нашому матеріалі: Вони переписали історію боксу!

Реванш

Українці закрили свої поразки дуже швидко. Уже в жовтні 2000-го пройшов поєдинок під гучною вивіскою "Помста брата". Володимир Кличко за очками переміг Кріса Берда і став новим чемпіоном за версією WBO.

У квітні 2006 року в Німеччині відбувся другий бій Кличка-молодшого проти Берда і завершився перемогою українця нокаутом в 7-му раунді.

А через рік Володимир переміг технічним нокаутом і Брюстера.

Що потім?

Брати Клички в якийсь момент володіли всіма чемпіонськими поясами. Зараз Віталій – мер Києва, а Володимир успішно займається бізнесом і благодійністю.

Кріс Берд став інвалідом. Він страждає на енцефалопатію, причиною якої стали травми голови, отримані під час кар'єри в боксі.

Леймон Брюстер в результаті отриманих травм на рингу осліп на одне око.