Лихое время: как братьев Кличко побили американские братья

Крис Берд и Леймон Брюстер перешли дорогу украинцам в начале их карьеры

Они собрали в семью все чемпионские пояса супертяжелого веса. Их ввели в Зал славы бокса. Самые крутые братья-боксеры – Виталий и Владимир Кличко.

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Но даже такие гиганты пали под ударами американских братьев. Расскажем, как это было.

Фиаско

1 апреля 2000 года в Берлине Виталий Кличко проводил третью защиту чемпионского пояса WBO. Он должен был встретиться с канадцем Донованом Раддоком. Но из-за проблем со здоровьем тот отказался от поединка за девять дней. В спешном порядке нашли Криса Берда. Серебряного призера Олимпиады-1992.

Кличко имел преимущество в силе удара и росте. А бывший полутяж Берд был очень быстрым и маневренным. Первые раунды остались за украинцем. Но Виталий действовал слишком предсказуемо и к середине боя Крис подстроился под соперника, начав того прессовать. Преимущество Берда стало возрастать и после девятого раунда угол Кличко выбросил белое полотенце. Причиной назвали травму Виталия – отрыв плечевой мышцы левой руки. Но это не помешало экспертам раскритиковать Кличко, назвав его трусом.

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Спустя пять лет, 10 апреля 2004 года, Владимир Кличко в Лас-Вегасе встретился с Леймоном Брюстером. На кону – вакантный титул WBO. Кличко уверенно начал поединок и в четвертом раунде послал Брюстера в нокдаун. Но уже в пятом раунде Леймон перехватил инициативу и начал избивать украинца, который едва стоял на ногах. Ближе к концу раунда рефери отсчитал стоячий нокдаун Владимиру. Тем не менее Кличко продержался до гонга, а после обессиленный рухнул. Рефери остановил бой. Почему силы покинули украинца? Выдвигались самые невероятные версии: проделки Дона Кинга, отравленная вода, козни катмена в углу украинца (мол, мазал чем-то не тем). После этого братья Кличко предпочитали сами заниматься организацией своих боев, контролируя каждую мелочь.

Но что связывает бои Виталий Кличко – Крис Берд и Владимир Кличко – Леймон Брюстер? Дело в том, что против братьев Кличко в ринг выходили и побеждали двоюродные братья! Семья Криса вообще уникальна. Там и отец, и братья, и сестра – все боксеры. Подробнее читайте в нашем материале: Они переписали историю бокса!

Реванш

Украинцы закрыли свои поражения очень быстро. Уже в октябре 2000 прошел поединок под громкой вывеской "Месть брата". Владимир Кличко по очкам победил Криса Берда и стал новым чемпионом по версии WBO.

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В апреле 2006 года в Германии состоялся второй бой Кличко-младшего против Берда и завершился победой украинца нокаутом в 7-м раунде.

А через год Владимир победил техническим нокаутом и Брюстера.

Что потом?

Братья Кличко в какой-то момент владели всеми чемпионскими поясами. Сейчас Виталий – мэр Киева, а Владимир успешно занимается бизнесом и благотворительностью.

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Крис Берд стал инвалидом. Он страдает энцефалопатией, причиной которой стали травмы головы, полученные во время карьеры в боксе.

Леймон Брюстер в результате полученных травм на ринге ослеп на один глаз.

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