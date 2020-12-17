Они переписали историю бокса! Дети, которые не посрамили славу великих отцов

Дочери Али и Фрейзера повторили рубку отцов, а Мейвезер стал мультимиллионером

В австралийском Парраматте прошел вечер бокса, где главным стал чемпионский бой за второстепенные пояса в первом среднем весе. На первый взгляд ничего особенного. А на второй? На ринг вышел сын легенды бокса Кости Цзю. И победил! По этому поводу мы подготовили подборку отцов и детей в боксе.

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КОСТЯ И ТИМ ЦЗЮ

Костя Цзю (31-2-0, 25 КО) – российский боксер, двукратный чемпион Европы и чемпион мира среди любителей, абсолютный чемпион мира среди профессионалов.

(31-2-0, 25 КО) – российский боксер, двукратный чемпион Европы и чемпион мира среди любителей, абсолютный чемпион мира среди профессионалов. Тим Цзю (17-0-0, 13 КО) – на ринге представляет Австралию, где он родился и живет. Входит в топ-10 мирового рейтинга. В послужном списке имеет победу над бывшим чемпионом мира Джеффом Хорном, который в свою очередь побеждал Мэнни Пакьяо.

МУХАММЕД И ЛЕЙЛА АЛИ

Мухаммед Али (56-5-0, 37 КО) – считается лучшим боксером в истории. Олимпийский чемпион и абсолютный чемпион среди профи. Обладатель множества рекордов и достижений.

(56-5-0, 37 КО) – считается лучшим боксером в истории. Олимпийский чемпион и абсолютный чемпион среди профи. Обладатель множества рекордов и достижений. Лейла Али (24-0-0, 21 КО) – владела четырьма чемпионскими поясами, ни разу не проиграв на профи-ринге.

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ДЖО, МАРВИС, ДЖО-мл и ДЖЕКИ ФРЕЙЗЕРЫ

Джо Фрейзер (32-4-1, 27 КО) – олимпийский чемпион (1964) и бывший абсолютный чемпион. В историю его вошла знаменитая трилогия с Мухаммедом Али (победа и два поражения).

(32-4-1, 27 КО) – олимпийский чемпион (1964) и бывший абсолютный чемпион. В историю его вошла знаменитая трилогия с Мухаммедом Али (победа и два поражения). Марвис Фрейзер (19-2-0, 8 КО) – стал чемпионом мира среди юниоров, победив в полуфинале украинца Александра Якубкина. В профи подавал большие надежды, но бесславно проиграл два ключевых боя. Сначала в первом раунде техническим нокаутом уступил Ларри Холмсу, а затем его за 30 секунд нокаутировал Майк Тайсон.

(19-2-0, 8 КО) – стал чемпионом мира среди юниоров, победив в полуфинале украинца Александра Якубкина. В профи подавал большие надежды, но бесславно проиграл два ключевых боя. Сначала в первом раунде техническим нокаутом уступил Ларри Холмсу, а затем его за 30 секунд нокаутировал Майк Тайсон. Интересно, что с разницей в десять лет Джо и Марвис Фрайзеры боксировали против Джо Багнера и победили.

Джо Фрейзер-младший (23-7-4, 19 КО) – за девять лет карьеры так и не подобрался к чемпионским боям.

(23-7-4, 19 КО) – за девять лет карьеры так и не подобрался к чемпионским боям. Жаклин (Джеки) Фрейзер-Лайд (13-1-0, 9 КО) – была чемпионкой мира. В 2001 году потерпела единственное поражение в бою с Лейлой Али, дочерью Мухаммеда Али.

На фото: Джо Фрейзер, Джеки и Марвис

ФЛОЙД И ФЛОЙД-мл МЕЙВЕЗЕРЫ

Флойд Мейвезер (28-6-1, 18 КО) – был чемпионом США, однако подобраться к чемпионским титулам в профи так и не удалось.

(28-6-1, 18 КО) – был чемпионом США, однако подобраться к чемпионским титулам в профи так и не удалось. Флойд Мейвезер-младший (50-0-0, 27 КО) – чемпион мира в пяти весовых категориях, шесть лет был лучшим боксером мира вне зависимости от весовых категорий. Первый боксер, чьи доходы от телетрансляций превысили 100 млн долларов.

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ФЛОЙД И ТРЕЙСИ ПАТТЕРСОНЫ

Флойд Паттерсон (55-8-1, 40 КО) – олимпийский чемпион 1952 года, самый молодой чемпион мира в супертяжелом весе на то время (21 год), это достижение побьет лишь Майк Тайсон. После завершения карьеры усыновил Трейси.

(55-8-1, 40 КО) – олимпийский чемпион 1952 года, самый молодой чемпион мира в супертяжелом весе на то время (21 год), это достижение побьет лишь Майк Тайсон. После завершения карьеры усыновил Трейси. Трейси Паттерсон (63-8-2, 43 КО) – был чемпионом мира по двум разным версиям.

(63-8-2, 43 КО) – был чемпионом мира по двум разным версиям. Флойд и Трейси – первые отец и сын, становившиеся чемпионами в профессиональном боксе.

ЛЕОН И КОРИ СПИНКСЫ

Леон Спинкс ( 26-17-3, КО 17) – в 1976 году стал олимпийским чемпионом, а в 1978-м вышел на бой за титул абсолютного чемпиона против Мухаммеда Али. Леона считали откровенным аутсайдером, а он выиграл по очкам. Через несколько месяцев Али взял реванш.

26-17-3, КО 17) – в 1976 году стал олимпийским чемпионом, а в 1978-м вышел на бой за титул абсолютного чемпиона против Мухаммеда Али. Леона считали откровенным аутсайдером, а он выиграл по очкам. Через несколько месяцев Али взял реванш. Кори Спинкс (39-8-0, 11 КО) – абсолютный чемпион мира в полусредней весовой категории и чемпион мира в первом среднем весе.

ЭВАНДЕР И ЭВАН ХОЛИФИЛДЫ

Эвандер Холифилд (44-10-2, 29 КО) – единственный, кто становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом и супертяжелом весе.

(44-10-2, 29 КО) – единственный, кто становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом и супертяжелом весе. Эван Холифилд (5-0-0, КО 4) – год назад начал свою карьеру и пока что очень уверенно чувствует себя в ринге.

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КРИС И КРИС-мл ЮБЕНК

Крис Юбенк (45-5-2, 23 КО) – становился чемпионом мира в двух весовых категориях.

(45-5-2, 23 КО) – становился чемпионом мира в двух весовых категориях. Крис Юбенк-младший (22-2-0) – в прошлом году завоевал чемпионский пояс IBO и временный титул WBA.

ДЖО, КРИС, ТРЕЙСИ, ПАТРИК, ЭНТОНИ, ТИМ, ДЖО-мл И РОН БЕРДЫ

Джо Берд (13-19-1, 6 КО) – стал знаменит как тренер, готовил сборную США к Олимпиаде-1992. Основатель и владелец боксерской академии.

(13-19-1, 6 КО) – стал знаменит как тренер, готовил сборную США к Олимпиаде-1992. Основатель и владелец боксерской академии. Крис Берд (41-5-1, 22 КО) – был первым, кто сумел победить Виталия Кличко, хотя потом дважды проиграл Владимиру Кличко. Чемпионские пояса завоевал в поединке против Виталия Кличко и Эвандера Холифилда. Серебряный призер Олимпиады-1992.

(41-5-1, 22 КО) – был первым, кто сумел победить Виталия Кличко, хотя потом дважды проиграл Владимиру Кличко. Чемпионские пояса завоевал в поединке против Виталия Кличко и Эвандера Холифилда. Серебряный призер Олимпиады-1992. Трейси Берд (13-10-1, 4 КО) – хотя послужной список и не впечатляет, она становилась чемпионкой мира по двум версиям.

(13-10-1, 4 КО) – хотя послужной список и не впечатляет, она становилась чемпионкой мира по двум версиям. Патрик Берд (16-14-0, 6 КО) – не претендовал на чемпионские пояса, встречался на ринге с дядей Флойда Мейвезера, которому проиграл по очкам.

(16-14-0, 6 КО) – не претендовал на чемпионские пояса, встречался на ринге с дядей Флойда Мейвезера, которому проиграл по очкам. Энтони Берд (31-7-1, 17 КО) – трижды боксировал за звание чемпиона мира по версии IBF и трижды проиграл, в том числе легендарному Рою Джонсу-мл.

(31-7-1, 17 КО) – трижды боксировал за звание чемпиона мира по версии IBF и трижды проиграл, в том числе легендарному Рою Джонсу-мл. Тим Берд (10-2-1, 9 КО) – участвовал во второстепенных поединках, в основном в родном городе.

(10-2-1, 9 КО) – участвовал во второстепенных поединках, в основном в родном городе. Джо Берд-младший (11-5-1, 7 КО) – не добился больших успехов на профи-ринге.

(11-5-1, 7 КО) – не добился больших успехов на профи-ринге. Рон Берд (10-1-1, 4 КО) – считался самым талантливым в семье, ему прочили чемпионские титулы, но дорожная авария оставила инвалидом на всю жизнь.

На фото: Патрик, Трейси, Джо и Джо-младший

На фото: Портреты Криса и Тима в школе бокса

На фото: Уголок семейной славы

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