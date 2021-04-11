Кличко едва не умер в коме: самое странное поражение украинской легенды

17 лет назад Владимир Кличко потерпел самое загадочное поражение в своей карьере, из-за которого едва не ушел из бокса в самом рассвете сил.

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В 2004 году Кличко-младший встречался с Лаймоном Брюстером в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO. Первые раунды остались за украинцем, но в пятом он неожиданно растерял все силы и едва держался на ногах.

В пятой трехминуте Брюстер отправил Кличко в нокдаун, тот сумел кое-как выстоять до гонга, а затем завалился на канвас обессиленный. Рефери посмотрел в глаза Владимиру и остановил бой.

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После боя Владимир был срочно доставлен в местную больницу. Во время поединка украинец не получил никаких серьезных травм, однако врачей насторожило, что уровень сахара в крови боксера почти в два раза выше допустимой нормы! Врачи говорили, что Кличко был на грани диабетической комы.

/ Фото: Getty Images

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Когда Кличко вернулся в отель, ему стало плохо. Спустя несколько дней Владимир снова посетил больницу, где повторно сдал образцы крови и мочи для независимой экспертизы. Обследование не показало никаких признаков анаболических стероидов в его крови, что опровергало версию об употреблении боксером эфедрина.

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Тогда появилась версия об отравлении украинцагалоперидолом. Узнав о подозрениях, Кличко потребовал передать анализы в Медицинском центре Южной Невады для дальнейшего исследования, но по непонятным причинам пробу А утилизировали, а проба B, которая должна храниться на протяжении многих лет, исчезла.

/ Фото: Getty Images

К расследованию странного поединка подключилось даже ФБР. На тот момент Бюро занималось расследованием дела о подозрительных боях в Лас-Вегасе, в которых был замешан скандальный промоутер Дон Кинг. В пользу заговора говорит также тот факт, что котировки на Брюстера за несколько дней до боя упали чуть ли не в два раза, что не поддается другим объяснениям, кроме того, что на американца была сделана крупная ставка.

Также члены команды Кличко отмечали, что незадолго до боя камеры наблюдения зафиксировали двух человек, которые вошли в раздевалку украинца и покинули ее спустя несколько минут. Кроме этого, после боя был уволен катмен Владимира Джо Сауза. В его обязанности входило нанесение вазелина на лицо Кличко, чтобы сделать кожу более эластичной и скользкой. Но в этот раз катмен наносил вазелин еще и на тело украинца, что мешало организму дышать и вынуждало тратить дополнительные силы.

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Причины поражения так и остались нераскрытыми. Тем не менее в 2007 году Владимир снова встретился на ринге с Брюстером и на этот раз без вопросов победил. В следующий раз Владимир проиграет лишь спустя восемь лет в памятном поединке против Тайсона Фьюри.

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