Виталий Кличко – настоящий боец, а Владимир научился им быть, приспосабливался

Легендарный украинский боксер супертяжелого веса Владимир Кличко, который отпраздновал день рождения в пустыне, поделился мнением о своем брате Виталии Кличко.

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"Виталий был рожден бойцом. Генетически или еще как-то. С детства я помню, что у него было ядро. Если задуматься о родителях, то Виталий ответил, что больше похож на отца. И это была правда. Я думаю, что больше похож на маму. Виталий – настоящий боец, а я научился, как быть бойцом. Я родился с другими способностями в плане ловкости, приспосабливался. Виталий – более прямой, у него очень прочный фундамент", – цитирует Владимира Miami Herbert Business School

/ Фото: Instagram

"Не хочу сказать, что Виталий был более систематичным или дисциплинированным, но как боец он фокусировался на чем-то одном, ничто его не могло остановить. Самое главное – стойкость, он побеждает талант и мастерство. В боксе, политике, бизнесе – это критически важно"

Реклама Виталий и Владимир Кличко / Фото: Instagram

Напомним, что Виталий Кличко носит звания почетного и вечного чемпиона мира по боксу по версии WBC, также владел поясом WBO и журнала The Ring. В прошлом году второй раз был избран мэром Киева.

А Владимир сейчас не только занимается бизнесом, но также пишет книги и читает лекции. По книгам Кличко будут преподавать в Гарварде.

Мы также писали, что Кличко проиграл 7-летнему мальчику и побил все рейтинги на телевидении.

Владимир Кличко катался на серфинге по Днепру Видео: Instagram

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