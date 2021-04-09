Навіть Віталій умовляв завершити кар'єру: Кличко розповів, коли мало не пішов з боксу

Володимир Кличко зізнався, що він був дуже близький до завершення кар'єри після поразки від Леймона Брюстера в 2004 році. Повісити рукавички на цвях його вмовляв навіть брат Віталій.

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"Я почав з чистого аркуша. Я поміняв команду, я змінив все. Хочете – вірте, хочете – ні, але мій союзник, мій брат, навіть він сказав: "Знаєш, брат, мені здається, прийшла пора попрощатися зі спортом". Усередині себе я знав, що цього не станеться, що це тільки початок. це було внутрішнє чуття.

Це не те, що ти можеш прочитати і вивчити. Ти або це відчуваєш, або ні. Це почуття було дуже сильним, незважаючи на те, що у мене були погані карти. Я просто знав, що повернуся і буду найкращим в історії. Я не можу пояснити, як і чому виникає внутрішнє чуття, яке дає тобі це", – розповів Кличко в ефірі подкасту Miami Herbert Huddle, якого цитує Xsport.