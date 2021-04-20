Я снова влюбилась: бывшая невеста Кличко призналась в чувствах к гиганту

Актриса призналась, что просмотр фильма о морских китах произвел на нее огромное впечатление. Девушка завила, что снова влюбилась в млекопитающих гигантов

Бывшая невеста Владимира Кличко и известная американская актриса Хейден Панеттьер призналась, что снова влюблена. Однако оказалось, что девушка имела ввиду не романтические отношения, хотя недавно бывшая девушка Кличко показалась с новым бойфрендом, но вспомнила и о боксере.

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Такие чувства у Хейден вызвал новый документальный фильм о китах, премьера которого состоится 22 апреля.

"Только что закончила просмотр фильма "Тайны китов". Это фантастика, и я снова влюбилась в китов!", – поделилась эмоциями актриса в Instagram.

Кстати, ранее зарубежные СМИ сообщили, что бывшая невеста Кличко снова близка с боксером. Американская актриса Хейден Панеттьер чувствует себя отлично после депрессии и поддерживает хорошие отношения с украинским боксером Владимиром Кличко.

Напомним, Панеттьери и Кличко начали встречаться в 2009 году. Их роман продолжался два года, после чего они расстались. Однако в 2013 году Хейден и Владимир сошлись снова и к концу года объявили о помолвке. В декабре 2014 года Панеттьер родила дочь Кайю. Впрочем, до свадьбы у актрисы с украинским боксером так и не дошло – в 2018 году Кличко и Панеттьер расстались после девяти лет отношений, а дочь осталась жить с боксером.

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