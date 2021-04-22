Кличко может вернуться в ринг: промоутер назвал незавершенное дело

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко продолжает поддерживать себя в форме и готов к боям, считает Александр Красюк

Вопрос о возможном возвращении Кличко-младшего на профессиональный ринг неоднократно всплывал после завершения его карьеры. Теперь свое мнение высказал промоутер K2 Promotions Александр Красюк. Тем временем Джошуа с помощью Кличко намерен победить Фьюри.

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В интервью YouTube-каналу SportArena известный функционер поведал:

"Я думаю, что Владимир и сам не знает, собирается ли он возвращаться. Могу лишь сказать, что у него на 100% есть ресурс, чтобы вернуться потому, что он из формы не выходил. Он непрерывно тренируется, и, для того, чтобы выйти на бой, думаю, ему достаточно обычного тренировочного лагеря: 10-12 недель – и он вернется на пик. Единственное, что может теоретически помешать, – это отсутствие практики в последние годы. Но Виталий Кличко вернулся после четырех лет перерыва и сразу победил в титульном бою. Для спортсмена с таким опытом и пониманием процессов, я думаю, возвращение – не проблема. Тем более что есть незаконченное дело: второй бой Фьюри с Кличко так и не состоялся. Такая возможность смогла бы мотивировать Владимира снова выйти в ринг".

Напомним, Тайсону Фьюри украинец проиграл в 2015 году, а Энтони Джошуа нокаутировал Кличко-младшего – в 2017-м.

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