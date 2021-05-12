Еще и Кличко сюда приплел: Фьюри отдался красоткам и вскипел

Пока беременная жена далеко, Цыганский король расслабился в Майами с другими девушками – а затем принялся оправдываться под картиной с украинцем

Тайсон Фьюри / Фото: The Sun

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри влип в очередной скандал. Цыганский король, проводящий сбор в Майами, после тренировки решил понаслаждаться солнышком у бассейна своего отеля, где его облепили красотки.

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Одна из них принялась ласкать Фьюри и заигрывать с ним, нанося на его руки и ноги солнцезащитный крем.

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И все это – вдали от жены боксера Пэрис, родившей Тайсону Фьюри пятерых детей и сейчас беременную шестым ребенком. В эти дни она находится в Великобритании.

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Фото Фьюри в окружении горячих красоток опубликовал британский таблоид The Sun, что вызвало гневную реакцию Тайсона.

"Со мной у отеля сфотографировались тысячи людей, но они опубликовали только снимки с девушками. Мы с Пэрис женаты уже 13 лет, и никакая статья нам не повредит", – написал Фьюри у себя в Instagram, попутно несколько раз обматерив таблоид

При этом Тайсон Фьюри опубликовал фото из своего дома с женой Пэрис и пятью детьми на диване под огромной картиной, на которой запечатлен момент победного для него поединка с Владимиром Кличко в 2015 году.

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Ранее мы писали, что Кличко может вернуться в ринг ради реванша с Фьюри: у украинца есть незавершенное дело.

Тайсон Фьюри с женой Пэрис на побережье, поцелуй Видео: Instagram

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