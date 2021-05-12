Горячая Марта: соблазнительные фото украинской звезды водного Евро

19-летняя харьковская синхронистка выиграла первое в истории Украины "золото" чемпионата Европы в "соло". Она потомственная спортсменка и дружит с Виски

Марта Фидина / Фото: Instagram

Накануне она переписала историю украинского спорта. В Венгрии 19-летняя синхронистка Марта Федина завоевала первое для нашей страны "золото" чемпионата Европы в артистичном плавании в категории "соло".

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Ранее на европейских первенствах украинские синхронистки дважды были лучшими в комбинации и один раз – в произвольной программе.

Марта Федина/Фото Ukrainian synchronized swimming

В Будапеште грациозная харьковчанка оставила за своей спиной Евангелию Платаниоти из Греции и Василину Хандошко из Беларуси.

ЛУЧШАЯ РУСАЛОЧКА ЕВРОПЫ

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Отметим, что Марта Федина впервые попала в бассейн в пять лет – родители отвели ее, чтобы научилась плавать. С тех пор едва ли не половину жизни она проводит в воде.

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Марта признается, что ей повезло со спортивными генами. Ее папа – легкоатлет, мама – фехтовальщица, бабушка занималась волейболом, дедушка – теннисом. Сестра, кстати, тоже занималась плаванием, но бросила после того, как подхватила воспаление легких.

Рост Марты – 180 см, вес – 58 кг. Модели позавидуют ее фигуре!

Кстати, в жизни чемпионки Европы по синхронному плаванию присутствует алкоголь – любимую собаку красотки зовут Виски. Имя ей придумала сама Марта.



Чтобы прическа не распалась на соревнованиях, Марта Федина пользуется желатином плюс подстраховывается заколками.

Однако вне соревнований придерживаться столь строгих правил по отношению к волосам – уже не обязательно.

Напомним, второе "золото" водного Евро в Будапеште Украине принесли 16-летняя Ксения Байло и 15-летний Алексей Середа, обставившие Россию и Британию в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Марта Федина и Анастасия Савчук. Синхронное плавание. Видео – FINA

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