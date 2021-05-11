Тінейджери з України перестрибали Росію і Британію! Наше друге золото водного Євро

16-річна Ксенія Байло і 15-річний Олексій Середа стали володарями золотих медалей чемпіонату Європи у синхронних стрибках з 10-метрової вишки

Олексій Середа та Ксенія Байло / Фото: Федерація України зі стрибків у воду

Вівторок став щасливим днем для українських спортсменів на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті. Спочатку синхроністка Марта Федина виграла історичне "золото" ЧЄ в технічній програмі одиночок. Ця медаль стала першою для України на турнірі в Угорщині. А потім своє слово сказали наші стрибуни-вундеркінди.

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Українські стрибуни у воду, 16-річна Ксенія Байло і 15-річний Олексій Середа, стали володарями золотих медалей чемпіонату Європи в синхронних стрибках із 10-метрової вишки. Наш дует на 18 балів обійшов Великобританію і на 23 – тандем із Росії.

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Ксенія Байло/Олексій Середа (Україна) – 325,68 бала Андре Спендоліні-Сіріекс/Ноа Вільямс (Велика Британія) – 307,32 Катерина Бєляєва/Віктор Минибаев (Росія) – 302,58

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Варто відзначити, що 15-річний Середа – наймолодший, зі стрибунів у воду, що вже стартували на турнірі. І для Олексія це вже не перше золото континенту. Вперше йому це вдалося в серпні 2019-го.

Раніше на першому в сезоні Кубку світу 15-річний українець стрибнув із 10 метрів і вирвав путівку на Олімпіаду в Токіо.