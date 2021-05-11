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Золота русалонька України: соло синхроністки принесло історичну перемогу на Євро

11 травня, 19:49

Олена Павлова Олена Павлова

Марта Федина завоювала для України першу нагороду на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті. Таких медалей у нас ще не було

Марта Федина/Фото Ukrainian synchronized swimming

Марта Федина/Фото Ukrainian synchronized swimming

19-річна синхроністка Марта Федина завоювала для України першу нагороду на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який в ці дні проходить в Будапешті. Раніше ми розповідали, що українська чемпіонка створює шедеври не тільки ногами.

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В Угорщині Федина стала чемпіонкою континенту у артистичному плаванні. Марта перемогла у фіналі технічної програми серед одинаків, де виступали 15 спортсменок. Правда, серед них не було фавориток в цьому виді спорту – росіянок. Але це не применшує важливості перемоги української русалоньки, яка виграла у другого місця майже три бали.

1. Марта Федина (Україна) – 91,8445
2. Євангелія Платаніоті (Греція) – 89,1890
3. Василина Хандошко (Білорусь) – 87,7173

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Це перше в історії України "золото" в соло в артистичному плаванні на ЧЄ і всього четверте в сумі. Раніше наші синхроністки двічі були кращими в комбінації і один раз – в довільній програмі. Для самої Федіної це друге "золото" чемпіонатів Європи.

"Звичайно, можна все допрацювати до ідеального стану, але це один з кращих моїх результатів в технічному соло, тому, звичайно, я задоволена", – заявила після нагородження Марта

Раніше зірка синхронного плавання назвала три комедії, які варто подивитися на карантині.

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