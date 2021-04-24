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Зірка синхронного плавання назвала три комедії, які варто подивитися на карантині

24 квітня, 20:16

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Чемпіонка світу Єлизавета Яхно радить подивитися під час локдауну такі фільми – "Відчайдушні шахрайки", "Пара на свята" і "Дуже погані матусі"

Єлизавета Яхно

Єлизавета Яхно / Фото: Instagram

Краща синхроністка планети 2018 Єлизавета Яхно порекомендувала своїм підписникам в Instagram три легкі комедії, які варто подивитися під час локдауну.

  • "Відчайдушні шахрайки" (2019) – фільм, на який я два рази ходила в кінотеатр. Посідає перше місце в моєму списку улюблених фільмів. У головних ролях Ребел Вілсон – найкраща актриса в комедійних фільмах на мій погляд.
  • "Пара на свята" (2020) – в головних ролях Емма Робертс. А ви знали, що в Америці широко поширюється послуга "друг на годину". Ні, це не ескорт. Можна орендувати друга для спілкування, походу в кіно або ресторан, в клуб або спортзал, для подорожей або показати вам місто. Особливо зручно якщо ви переїхали в чужу країну і вам складно познайомиться самому, можна орендувати друга.
  • "Дуже погані матусі" (2016-2017) – офігенна комедія, два фільми, в головних ролях красуня Міла Куніс.
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Раніше ми писали, що Яхно створює шедеври не тільки у воді. У вільний від тренувань і змагань час дівчина малює.

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синхронне плавання Єлизавета Яхно
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