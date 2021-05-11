Золотая русалочка Украины: соло синхронистки принесло историческую победу на Евро

Марта Федина завоевала для Украины первую награду на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Таких медалей у нас еще не было

Марта Федина/Фото Ukrainian synchronized swimming

19-летняя синхронистка Марта Федина завоевала для Украины первую награду на чемпионате Европы по водным видам спорта, который в эти дни проходит в Будапеште. Ранее мы рассказывали, что украинская чемпионка создает шедевры не только ногами.

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В Венгрии Федина стала чемпионкой континента в артистическом плавании. Марта победила в финале технической программы среди одиночек, где выступали 15 спортсменок. Правда, среди них не было фавориток в этом виде спорта – россиянок. Но это не преуменьшает важности победы украинской русалки, выигравшей у второго места почти три балла.

1. Марта Федина (Украина) – 91,8445

2. Евангелия Платаниоти (Греция) – 89,1890

3. Василина Хандошко (Беларусь) – 87,7173

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Это первое в истории Украины "золото" в соло в артистичном плавании на ЧЕ и всего четвертое в сумме. Ранее наши синхронистки дважды были лучшими в комбинации и один раз – в произвольной программе. Для самой Фединой это второе "золото" чемпионатов Европы.

"Конечно, можно все доработать до идеального состояния, но это один из лучших моих результатов в техническом соло, поэтому, конечно, я довольна", – заявила после награждения Марта

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