Звезда синхронного плавания назвала три комедии, которые стоит посмотреть на карантине

Чемпионка мира Елизавета Яхно советует посмотреть во время локдауна такие фильмы – "Отпетые мошенницы", "Пара на праздники" и "Очень плохие мамочки"

Елизавета Яхно / Фото: Instagram

Лучшая синхронистка планеты 2018 года Елизавета Яхно порекомендовала своим подписчикам в Instagram три легкие комедии, которые стоит посмотреть во время локдауна.

"Отпетые мошенницы" (2019 года) – фильм, на который я два раза ходила в кинотеатр. Занимает первое место в моем списке любимых фильмов. В главных ролях Ребел Уилсон – самая улетная актриса в комедийных фильмах на мой взгляд.

(2019 года) – фильм, на который я два раза ходила в кинотеатр. Занимает первое место в моем списке любимых фильмов. В главных ролях Ребел Уилсон – самая улетная актриса в комедийных фильмах на мой взгляд. "Пара на праздники" (2020) – в главных ролях Емма Робертс. А вы знали, что в Америке широко распространяется услуга "друг на час". Нет, это не эскорт. Можно арендовать друга для общения, похода в кино или ресторан, в клуб или спортзал, для путешествий или показать вам город. Особенно удобно если вы переехали в чужую страну и вам сложно познакомится самому, можно арендовать друга.

(2020) – в главных ролях Емма Робертс. А вы знали, что в Америке широко распространяется услуга "друг на час". Нет, это не эскорт. Можно арендовать друга для общения, похода в кино или ресторан, в клуб или спортзал, для путешествий или показать вам город. Особенно удобно если вы переехали в чужую страну и вам сложно познакомится самому, можно арендовать друга. "Очень плохие мамочки" (2016-2017) – офигенная комедия, два фильма, в главных ролях красотка Мила Кунис.

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Ранее мы писали, что Яхно создает шедевры не только в воде. В свободное от тренировок и соревнований время девушка рисует.

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