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Створює шедеври не тільки ногами: що допомагає заспокоїтися українській чемпіонці

12 лютого, 12:28

Олена Павлова Олена Павлова

Єлизавета Яхно вже подумує по відкриття галереї

Чемпіонка світу і Європи з синхронного плавання, найкраща синхроністка планети 2018 Єлизавета Яхностворює шедеври не тільки у воді. У вільний від тренувань і змагань час дівчина малює. І від її нової роботи маслом підписники в Instagram не можуть відвести погляд.

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"Перезавантаження... Моє заспокоєння, моє натхнення – творчість. Перша картина маслом, і це дуже вразило. Внутрішня дитина задоволена. Можливо, відкрию галерею", – написала Яхно в своєму Instagram.

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22-річна Єлизавета Яхно ставала чемпіонкою світу в 2019 році, двома роками раніше брала "срібло", а також має шість бронзових медалей ЧС. За підсумками 2018 року Міжнародна федерація плавання (FINA) визнала Єлизавету Яхно кращої синхроністкою світу.

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Єлизавета Яхно

Єлизавета Яхно / Фото: Instagram

Раніше ми розповідали, як красуня-синхроністка на карантині тренується вдома з величезним папугою на плечі.

Єлизавета Яхно – тренування вдома в умовах карантину

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картина синхронне плавання чемпіонка світу Єлизавета Яхно малює
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