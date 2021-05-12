Наречена українського футболіста поставила на вуха весь Рим: "Плескали, кричали "Bravo"

Наречена захисника Шахтаря Валерія Бондаря і журналістка Даша Савіна показала гарне відео з відпочинку в Італії. Українська красуня вирушила підкорювати Рим. Дівчина зізналася, що її впізнавали на вулиці і обсипали компліментами.

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"А я не перестаю захоплюватися Італією, а Італія – мною. Скільки сьогодні компліментів я почула, знімали, плескали, кричали "Bravo, bravissimo", посміхалися, говорили приємні слова, фотографувалися і навіть підписники впізнавали, показуючи мій Instagram. Відчула себе прям зіркою! Дякую вам! Такі відкриті, добрі і щирі люди! з самооцінкою у мене завжди все було добре, а тепер буде ще краще. і все завдяки італійцям!", – поділилася емоціями з підписниками дівчина.