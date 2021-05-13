Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости спорта

Продажная! Серфингистка ответила на оскорбления голым фото на песке

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
13 мая, 11:01
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
"Это же как нужно опуститься в жизни, чтобы секс-работа оставалась последней соломинкой" – критикуют австралийку Холли-Дейзи Коффи. А она и не думает останавливаться
/ Фото: Instagram

Известная австралийская серфингистка Холли-Дейзи Коффи опубликовала очередное пикантное фото. Красотка с пышными формами лежит на песочке почти в чем мать родила – из белья на блондинке только микроскопические трусики.

Реклама

Никаких слов под этим фото в Instagram австралийка не оставила, ограничившись двумя поцелуйчиками. А вот фолловеры спортсменки не могут налюбоваться видом.

"Вот это пляж! Хотел бы я сейчас там быть", – написал один поклонников Холли-Дейзи Коффи

Впрочем, что у австралийки в соцсетях хватает и недоброжелателей. Их количество возросло после того, как Холли-Дейзи, видимо, решив, что одним катанием на доске на жизнь не заработаешь, переключилась на продажу своих интимных фото.

  • "Это же как нужно опуститься в жизни, чтобы секс-работа оставалась последней соломинкой"
  • "Решила стать продажной"
  • "И как чувствует себя твой мужчина, когда ты продаешь свое тело?" – осуждают австралийку в комментариях

На что серфингистка отвечает: "Я с нетерпением жду, когда это все искоренится. Годы борьбы с оскорблениями в Интернете должны прекратиться. Для онлайн-хулиганов должны наступить последствия. Пришло время привлечь их к ответственности".

Реклама

Смотрите больше фото Холли-Дейзи Коффи

Реклама

Реклама

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Цитата дня

Меня змея укусила в то место, куда попал мяч

Александр Зинченко футболист Манчестер Сити
Что говорил чемпион

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять