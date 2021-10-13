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Петраков выстрелил себе в ногу: вот вам и эхо матча Украина – Босния

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
13 октября, 13:10
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Тренеру сборной Украины Александру Петракову досталось от агента Вячеслава Заховайло за то, что тот не вызвал Руслана Малиновского, а теперь жалуется на нехватку креативных игроков
Тренер сборной Украины Петраков
Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Getty Images

К болельщицкой критике тренера сборной Украины Александра Петракова после львовских 1:1 с Боснией присоединился известный футбольный агент Вячеслав Заховайло.

"Малиновский адаптирован к вертикальному стилю (который исповедует Петраков) в Аталанте. Не вызвав его в сборную, Петраков выстрелил сам себе в ногу. И смешно было от него слышать после матча с Боснией, что на лавке запасных ему не хватило креативных игроков... И тем более, что Малиновский не подходит ему по стилю", – написал в Facebook Заховайло

Тренер сборной Украины Петраков
Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Reuters

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Ранее Заховайло объяснил, почему у сборной Украины садятся батарейки во втором тайме.

"Сборная укомплектована игроками Шахтера и Динамо, где исповедуется другой стиль игры. И, соответственно, игроки адаптированы к другим объемам работы. Есть разница, выполнять скоростную работу на дистанциях 10-20 метров, или, например, 50-60 метров? Разница огромная..."

"Вот этим и отличается позиционный стиль от вертикального. В клубе ты адаптирован к другому виду нагрузок. И приглашая на пост главного тренера сборной специалиста с другим стилем игры (отличным от базовых клубов), ты очень рискуешь опозориться. В сборной нет времени на физическую переподготовку игроков", – отметил Заховайло.

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Вячеслав Заховайло
Вячеслав Заховайло / Фото: Facebook

Напомним, шансы на второе место в группе и попадание в плей-офф у сборной Украины еще остаются. При определенных раскладах нам может хватить даже ничьей в выездной игре с Боснией 16 ноября.

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