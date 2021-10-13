Петраков выстрелил себе в ногу: вот вам и эхо матча Украина – Босния

К болельщицкой критике тренера сборной Украины Александра Петракова после львовских 1:1 с Боснией присоединился известный футбольный агент Вячеслав Заховайло.
"Малиновский адаптирован к вертикальному стилю (который исповедует Петраков) в Аталанте. Не вызвав его в сборную, Петраков выстрелил сам себе в ногу. И смешно было от него слышать после матча с Боснией, что на лавке запасных ему не хватило креативных игроков... И тем более, что Малиновский не подходит ему по стилю", – написал в Facebook Заховайло
Ранее Заховайло объяснил, почему у сборной Украины садятся батарейки во втором тайме.
Далее по теме
"Сборная укомплектована игроками Шахтера и Динамо, где исповедуется другой стиль игры. И, соответственно, игроки адаптированы к другим объемам работы. Есть разница, выполнять скоростную работу на дистанциях 10-20 метров, или, например, 50-60 метров? Разница огромная..."
"Вот этим и отличается позиционный стиль от вертикального. В клубе ты адаптирован к другому виду нагрузок. И приглашая на пост главного тренера сборной специалиста с другим стилем игры (отличным от базовых клубов), ты очень рискуешь опозориться. В сборной нет времени на физическую переподготовку игроков", – отметил Заховайло.
Напомним, шансы на второе место в группе и попадание в плей-офф у сборной Украины еще остаются. При определенных раскладах нам может хватить даже ничьей в выездной игре с Боснией 16 ноября.
Читайте также:
- "Украина была лучшей в первые 15 минут". Джеко раскрыл секрет успеха Боснии во Львове
- "Если Петраков идет против своего игрока – он обязан побеждать". В России назвали виновника ничьей во Львове
- В проблемах сборной Украины виноват Казахстан: шок-контент от Петракова
- Роналду, подвинься: Ярмоленко попал в ТОП-100 бомбардиров сборных
- Не Ярмоленко: аналитики определили лучшего игрока Украины с Боснией
- Не наиграли на победу: лидер сборной Украины смирился с ничьей с Боснией
- Думал, как бы не проиграть во Львове: Петраков ошарашил после ничьей с Боснией
- Это ужас! Игрок сборной Украины назвал причину фиаско во Львове
- На каком месте Украина в группе отбора на ЧМ-2022 после ничьей с Боснией