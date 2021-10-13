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Фантастический вариант: как Украине пробиться в плей-офф ЧМ-2022

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
13 октября, 00:30
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Сборная Украины потеряла очки в матче против Боснии и Герцеговины, но шансы сыграть на ЧМ-2022 у нашей команды еще остаются. Рассматриваем возможные расклады
Украине обязательно нужно обыгрывать Боснию на выезде
Украине обязательно нужно обыгрывать Боснию на выезде / Фото: REUTERS

У сборной Украины остался всего один матч в отборе на катарский чемпионат мира – на выезде против Боснии и Герцеговины. Дома мы их обыграть не смогли, нужно это делать в гостях!

Что нужно Украине для выхода в плей-офф ЧМ-2022

У нашей команды остается один реальный вариант – обязательно нужно обыгрывать Боснию у них дома. Но даже в этом случае путевка команде Александра Петракова не гарантирована.

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Победа над Боснией отцепляет балканцев из борьбы за вторую строчку, но еще остается Финляндия.

На данный момент финны отстают от Украины на один балл и имеют на один сыгранный матч меньше. Для нас важно, чтобы в оставшихся матчах они взяли не больше четырех очков. Впереди у Финляндии матчи против Боснии (в гостях) и Франции (дома).

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Если Украина и Финляндия наберут одинаковое количество баллов, то на первый план выйдет разница забитых и пропущенных мячей в отборе, поэтому, помимо победы над Боснией, украинцам нужно еще и забивать как можно больше.

И второй – фантастический. Украина играет с Боснией вничью, Финляндия играет с Боснией вничью, а затем проигрывает Франции. В этом случае у нас остается 10 очков, а у Финляндии и Боснии – по 9. Но это должно так нашей команде подфартить, что даже Олег Блохин позавидует!

Видео голов матча Украина – Босния:

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