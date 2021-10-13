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Фантастичний варіант: як Україні пробитися в плей-офф ЧС-2022

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
13 жовтня, 00:30
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Збірна України втратила очки в матчі проти Боснії та Герцеговини, але шанси зіграти на ЧС-2022 у нашої команди ще залишаються. Розглядаємо можливі розклади
Україні обов'язково необхідно обігрувати Боснію на виїзді
Україні обов'язково необхідно обігрувати Боснію на виїзді / Фото: REUTERS

У збірної України залишився всього один матч у відборі на катарський чемпіонат світу – на виїзді проти Боснії та Герцеговини. Вдома ми їх обіграти не змогли, потрібно це робити в гостях!

Що потрібно Україні для виходу в плей-офф ЧС-2022

У нашої команди залишається один реальний варіант – обов'язково потрібно обігрувати Боснію у них вдома. Але навіть в цьому випадку путівка команді Олександра Петракова не гарантована.

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Перемога над Боснією відчіплює балканців з боротьби за другу сходинку, але ще залишається Фінляндія.

На цей момент фіни відстають від України на один бал і мають на один зіграний матч менше. Для нас важливо, щоб в останніх матчах вони взяли не більше чотирьох очок. Попереду у Фінляндії матчі проти Боснії (в гостях) і Франції (вдома).

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Якщо Україна і Фінляндія наберуть однакову кількість балів, то на перший план вийде різниця забитих і пропущених м'ячів у відборі, тому, крім перемоги над Боснією, українцям потрібно ще й забивати якомога більше.

І другий – фантастичний. Україна грає з Боснією внічию, Фінляндія грає з Боснією внічию, а потім програє Франції. В цьому випадку у нас залишається 10 очок, а у Фінляндії і Боснії – по 9. Але це повинно так нашій команді поталанити, що навіть Олег Блохін позаздрить!

Відео голів матчу Україна – Боснія:

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