Украина – Босния: видео голов и обзор отборочного матча на ЧМ-2022

Украина встречалась с Боснией и Герцеговиной в отборе на Чм-2022. Поединок проходил в фартовом для сине-желтых Львове

Украинцы первыми открыли счет в матче против Боснии / Фото: REUTERS

Мы проводили онлайн матча Украина – Босния и Герцеговина. Также матч можно было смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

Как и в матче против Финляндии несколькими днями ранее, украинцы открыли счет достаточно быстро. На 16-й минуте Андрей Ярмоленко откликнулся на прострел от Виктора Цыганкова и расстрелял ворота соперника. Это 44-й гол Ярмоленко в составе национальной команды!

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Если в обоих оставшихся матчах Украина обыграет Боснию и Герцеговину, это, увы, еще не гарантирует нам второе место на 100 процентов.

У украинцев тогда будет 14 очков, но столько же может набрать и Финляндия, если выиграет свои два последних поединка – с Боснией (в гостях) и Францией (дома). Да, по личным встречам мы круче финнов (1:1 и 2:1), но в случае равенства очков регламент не их учитывает в первую очередь, а разницу мячей во всех матчах группы.