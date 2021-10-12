12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Украина

21:45

Босния и Герцеговина

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Украина – Босния: онлайн решающего матча отбора ЧМ-2022

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
12 октября, 09:45
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Следите в онлайн-режиме за ключевым поединком сборной Украины в квалификации чемпионата мира – наша команда во Львове принимает Боснию и Герцеговину

Во вторник, 12 октября, на Арене Львов сборная Украины играет с Боснией и Герцеговиной. Начало – в 21:45. Это ключевой матч для обеих сборных в борьбе за второе место в группе и попадание в плей-офф за выход на ЧМ-2022. Вашему вниманию – онлайн-трансляция противостояния с видео голов, фото и комментариями. Украина – Босния: где смотреть матч

Украина – Босния в прямом эфире
смотрите на olltv
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Первое место в нашей группе и прямая путевка в Катар-2022, на 99 процентов, достанется Франции. На вторую строчку претендуют Украина, Босния и Герцеговина и Финляндия.

Напомним, на выходных, после пяти ничьих, Украина добыла первую победу в отборе ЧМ-2022, обыграв на выезде Финляндию 2:1.

В тот же день Босния с нестареющим форвардом Интера Эдином Джеко одолела в гостях Казахстан 2:0.

ЧТО НУЖНО УКРАИНЕ

Для того чтобы занять второе место в группе, Украине нужно побеждать в оставшихся двух матчах Боснию и Герцеговину. При этом Финляндия должна потерять очки в одном из трех оставшихся своих поединков – с Казахстаном (в гостях), Боснией (в гостях) и Францией (дома).

При определенных раскладах Украине в играх с Боснией может хватить и четырех очков (победа и ничья).

Оставшиеся матчи группы D

12 октября
Украина – Босния и Герцеговина
Казахстан – Финляндия

13 ноября
Босния и Герцеговина – Финляндия
Франция – Казахстан

16 ноября
Босния и Герцеговина – Украина
Финляндия – Франция

Критерии определения мест при равенстве очков в группе

  • Разница мячей во всех матчах группы
  • Забитые мячи во всех матчах группы
  • Результаты личных встреч
  • Рейтинг фэйр-плей
  • Жребий

Сборная Боснии и Герцеговины. Фото – Reuters

Сборная Украины
Сборная Украины / Фото: УАФ

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Пятов – Тымчик – Забарный, Кривцов, Матвиенко – Корниенко – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Цыганков – Яремчук

Босния и Герцеговина: Шехич – Чивич, Ковачевич, Ахмедходжич – Стеванович, Цимирот, Хаджахметович, Чояк, Колашинац – Джеко, Превляк

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Тренер сборной Украины Петраков
Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Reuters

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков:

"Ребят не надо мотивировать. Многих в команде я давно знаю, еще с 2010 года. Когда они были юными, их действительно надо было мотивировать, а сейчас в этом нет никакой необходимости, они все сами понимают: нас даже ничья не устраивает".

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев:

"Я знаю про ваш счастливый львовский стадион. Надеюсь, мы во вторник сломаем эту статистику. Уверен, нас ждет интересный и тяжелый матч. Все будет зависеть от того, как мы подойдем к игре, от состояния газона".

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Суммарную стоимость команд Transfermarkt оценивает в в 179 млн евро. При этом один игрок сборной Украины в среднем в 2,5 раза дороже одного футболиста Боснии и Герцеговины – 5,22 млн евро против 2,14 млн евро.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики называют фаворитом матча Украину. На ее победу установлен коэффициент 1.76, на ничью – 3.75, на победу Боснии и Герцеговины – 5.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

  • выигрыш Украины – 55%
  • ничья – 26%
  • выигрыш Боснии и Герцеговины – 19%
  • наиболее вероятный счет – 1:0 (коэффициент 6.00)

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Украина – Босния и Герцеговина во вторник, 12 октября, начиная с 21:45, покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

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Босния и Герцеговина

1.83

3.78

4.72

Шахтер

15 окт

19:30

Заря

1.55

4.50

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1
Динамо
10
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2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
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Минай
9
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6
15
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