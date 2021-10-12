Украина – Босния: онлайн решающего матча отбора ЧМ-2022

Следите в онлайн-режиме за ключевым поединком сборной Украины в квалификации чемпионата мира – наша команда во Львове принимает Боснию и Герцеговину

Во вторник, 12 октября, на Арене Львов сборная Украины играет с Боснией и Герцеговиной. Начало – в 21:45. Это ключевой матч для обеих сборных в борьбе за второе место в группе и попадание в плей-офф за выход на ЧМ-2022. Вашему вниманию – онлайн-трансляция противостояния с видео голов, фото и комментариями. Украина – Босния: где смотреть матч

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Первое место в нашей группе и прямая путевка в Катар-2022, на 99 процентов, достанется Франции. На вторую строчку претендуют Украина, Босния и Герцеговина и Финляндия.

Напомним, на выходных, после пяти ничьих, Украина добыла первую победу в отборе ЧМ-2022, обыграв на выезде Финляндию 2:1.

В тот же день Босния с нестареющим форвардом Интера Эдином Джеко одолела в гостях Казахстан 2:0.

ЧТО НУЖНО УКРАИНЕ

Для того чтобы занять второе место в группе, Украине нужно побеждать в оставшихся двух матчах Боснию и Герцеговину. При этом Финляндия должна потерять очки в одном из трех оставшихся своих поединков – с Казахстаном (в гостях), Боснией (в гостях) и Францией (дома).

При определенных раскладах Украине в играх с Боснией может хватить и четырех очков (победа и ничья).

Оставшиеся матчи группы D

12 октября

Украина – Босния и Герцеговина

Казахстан – Финляндия

13 ноября

Босния и Герцеговина – Финляндия

Франция – Казахстан

16 ноября

Босния и Герцеговина – Украина

Финляндия – Франция

Критерии определения мест при равенстве очков в группе

Разница мячей во всех матчах группы

Забитые мячи во всех матчах группы

Результаты личных встреч

Рейтинг фэйр-плей

Жребий

Сборная Боснии и Герцеговины. Фото – Reuters

Сборная Украины / Фото: УАФ

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Пятов – Тымчик – Забарный, Кривцов, Матвиенко – Корниенко – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Цыганков – Яремчук

Босния и Герцеговина: Шехич – Чивич, Ковачевич, Ахмедходжич – Стеванович, Цимирот, Хаджахметович, Чояк, Колашинац – Джеко, Превляк

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Reuters

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков:

"Ребят не надо мотивировать. Многих в команде я давно знаю, еще с 2010 года. Когда они были юными, их действительно надо было мотивировать, а сейчас в этом нет никакой необходимости, они все сами понимают: нас даже ничья не устраивает".

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев:

"Я знаю про ваш счастливый львовский стадион. Надеюсь, мы во вторник сломаем эту статистику. Уверен, нас ждет интересный и тяжелый матч. Все будет зависеть от того, как мы подойдем к игре, от состояния газона".

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Суммарную стоимость команд Transfermarkt оценивает в в 179 млн евро. При этом один игрок сборной Украины в среднем в 2,5 раза дороже одного футболиста Боснии и Герцеговины – 5,22 млн евро против 2,14 млн евро.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики называют фаворитом матча Украину. На ее победу установлен коэффициент 1.76, на ничью – 3.75, на победу Боснии и Герцеговины – 5.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

выигрыш Украины – 55%

ничья – 26%

выигрыш Боснии и Герцеговины – 19%

наиболее вероятный счет – 1:0 (коэффициент 6.00)

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Украина – Босния и Герцеговина во вторник, 12 октября, начиная с 21:45, покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.