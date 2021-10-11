Петраков был прав! После победы в Финляндии тренеру простили конфликт с Малиновским

Бывший нападающий Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал конфликт между наставником сборной Александром Петраковым и футболистом Русланом Малиновским

Малиновский vs Петраков / Фото: Reuters

Накануне сборная Украины обыграла Финляндию и стала на шаг ближе к плей-офф ЧМ-2022. Теперь нашей команде нужно дважды обыграть Боснию и Герцеговину.

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Малиновский на октябрьские сборы команды не вызван. Как и Александр Зинченко, но он пропускает матчи из-за травмы.

"Считаю, что такие сильные исполнители пригодились бы сборной Украины. Но мы знаем, что Зинченко травмирован, а у Малиновского конфликт с главным тренером. Всегда было и будет впредь: только главный тренер решает, кто будет играть и тренироваться. Кто там виноват, знают только они. Результат матча в Хельсинки показал, что прав Петраков", – сказал Воробей в интервью Sport Arena.

Кстати, ранее мы писали, что Малиновский готов зарыть топор войны. Слово за Петраковым. Малиновский дал понять, что согласен поставить точку в скандале с тренером сборной Александром Петраковым.