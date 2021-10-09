Кошмар для Украины! Босния добыла невыгодную нам победу

В первом субботнем матче отборочной группы D Босния и Герцеговина обыграла на "Астана Арене" Казахстан со счетом 2:0. У гостей дважды отличился нападающий бельгийского Эйпена Смаил Превляк, забивший по мячу в каждом из таймов.
ВИДЕО ГОЛОВ ПРЕВЛЯКА
Казахстан – Босния и Герцеговина – 0:2
Голы: Превляк, 25, 66
Благодаря этой победе боснийцы обошли Украину и вышли на второе место в группе, которое позволяет попасть в плей-офф за путевку на ЧМ-2022.
Украина опустилась на третью строчку, но может улучшить положение, если сегодня обыграет на выезде Финляндию. Начало – в 19:00. Онлайн Финляндия – Украина доступен на нашем сайте.
Прямая трансляция матча Финляндия – Украина – на OLL.TV.
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