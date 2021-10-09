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Франция --
12 октября 21:45
Украина --
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15 октября 19:30
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Мариуполь --
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Львов --
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Колос --
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Десна --
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Рух --
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Ворскла --
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Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
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Шахтер --
Реал --
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Барселона --
Динамо --
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Вольфсбург --
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Бенфика --
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Янг Бойз --
Вильярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
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Севилья --
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Челси --
Мальме --
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Кошмар для Украины! Босния добыла невыгодную нам победу

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
9 октября, 17:52
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Поединок нашей отборочной группы чемпионата мира-2022 в Нур-Султане между Казахстаном и Боснией и Герцеговиной завершился выигрышем гостей 0:2 – для Украины это очень плохо
Казахстан - Босния и Герцеговина - 0:2
Казахстан - Босния и Герцеговина - 0:2 / Фото: Reuters

В первом субботнем матче отборочной группы D Босния и Герцеговина обыграла на "Астана Арене" Казахстан со счетом 2:0. У гостей дважды отличился нападающий бельгийского Эйпена Смаил Превляк, забивший по мячу в каждом из таймов.

ВИДЕО ГОЛОВ ПРЕВЛЯКА

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Казахстан – Босния и Герцеговина – 0:2
Голы: Превляк, 25, 66

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Благодаря этой победе боснийцы обошли Украину и вышли на второе место в группе, которое позволяет попасть в плей-офф за путевку на ЧМ-2022.

Украина опустилась на третью строчку, но может улучшить положение, если сегодня обыграет на выезде Финляндию. Начало – в 19:00. Онлайн Финляндия – Украина доступен на нашем сайте.

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Прямая трансляция матча Финляндия – Украина – на OLL.TV.

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23:5
23
3
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10
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4
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10
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20
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10
14:12
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6
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10
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18
7
Десна
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16
8
Металлист 1925
10
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13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
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Колос
9
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8
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